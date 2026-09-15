ACDE 2026 y la educación: “El gran maestro para sacar a los chicos de las pantallas es el deporte, la naturaleza y el arte”

Los resultados educativos pueden medirse en números, pero detrás de cada estadística hay chicos que aprenden -o no logran hacerlo- y un sistema que debe decidir cómo responder. Esa fue una de las ideas centrales del panel sobre educación que integraron Mercedes Miguel, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires; Belén De Gennaro, de Argentinos por la Educación; y Julio Picabea, de Fundación León, durante el Encuentro Anual de Empresarios del Norte Argentino, ACDE 2026.