"La corrupción no hace más ricos a los ricos, hace más pobres a los pobres": la reflexión que marcó el Encuentro Anual de Empresarios de ACDE Tucumán

El vicerrector de la UNT planteó una serie de filminas en la que expuso varios sondeos efectuados sobre el rol de los empresarios en la sociedad. Uno de ellos mostró que, más allá de la percepción general, un 40% de los jóvenes contestó que seguiría trabajando en el mundo empresarial, más allá de la etapa emprendedora. Resaltó que se formó bajo la escuela económica impulsada por Milton Friedman, y el legado de que, dentro de sistema capitalista, la función del empresario es “incrementar beneficios sin salirse de las reglas del juego, es decir, de acuerdo con una competencia abierta, sin engaño ni fraude”. “Esa posición fue cambiando, en la que la empresa es una comunidad de personas, con una red de influencias”, aclaró. “Vivimos en una red de la que nadie escapa, cada uno de los integrantes es un ejemplo o contraejemplo; no hay terceras posiciones”, fundamentó.