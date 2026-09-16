“El amor es el porqué de todo”: Maia Tarcic presenta la obra “El Rigor” en Tucumán

Esa distancia entre ella y el personaje es, justamente, el juego que atraviesa toda su escritura. Prefiere hablar de "no ficción" antes que de autobiografía: hay situaciones reales, otras inventadas y muchas exageraciones. "Lo autobiográfico es poder entrar y salir de la verdad y la mentira", explica. "Exagerar es la base primaria de la ficción". El mejor elogio que recibió, cuenta, se lo hicieron sus propios amigos: "Me dijeron que me veían a mí y que no me veían, al mismo tiempo".