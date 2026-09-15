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Cuánto cobran los cuidadores de adultos mayores en septiembre de 2026

El salario de septiembre para cuidadores y niñeras quedó establecido según la categoría, la modalidad de trabajo y la cantidad de horas.

Cuánto cobran los cuidadores de adultos mayores en septiembre de 2026
Foto: situ.care
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • En Argentina, los cuidadores de personas perciben en septiembre sueldos de hasta $584.936 tras el acuerdo salarial fijado por el gremio Upacp.
  • El esquema surge de un aumento escalonado del 6,7% hasta fin de año, que aplica un 1,8% este mes más la absorción parcial del bono otorgado en agosto.
  • La medida impacta en más de 1,2 millones de trabajadores de casas particulares, quienes recibirán subas adicionales en octubre, noviembre y diciembre.
Resumen generado con IA

Se estima que en Argentina, entre 1,2 y 1,3 millones de personas trabajan en el servicio doméstico. Para quienes se guíen por la escala salarial oficial acordada por la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), las paritarias por el pago de septiembre cerraron con un aumento que combina, además, octubre, noviembre y diciembre.

La resolución oficializó un incremento total del 6,7% entre los últimos cuatro meses del año, de los cuales, el 1,8% corresponde a septiembre; el 1,7% a octubre; el 1,6% a noviembre y el 1,6% más a diciembre. Además, el bono que se otorgó para el mes de agosto deberá incorporarse de forma parcial –25%– a los básicos que sigan desde septiembre hasta diciembre.

El adicional otorgado en agosto fue acordado en $20.000 para quienes presten servicios semanales durante 16 o más horas; $11.500 para quienes trabajen entre 12 y 16 horas y $8.000 para quienes trabajen menos de 12 horas semanales. En octubre se sumará el 50% y, en noviembre, el 25% restante.

Cuánto cobran los cuidadores por mes y por hora

La tarea de acompañantes o niñeras/os está nucleada dentro de la misma categoría de la Upacp: la cuarta. Esta comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

El salario está estipulado para septiembre en un total de $529.261,78 por mes para el personal que se retira de su lugar de trabajo y de $584.936,09 para el personal sin retiro del lugar de trabajo. A su vez, los primeros cobran $4.185,94 por hora y, los segundos, $4.641,90.

Además, se establece un equivalente al 1% extra en el cálculo del salario por año de antigüedad que tenga el trabajador doméstico. Esto implica que, si trabaja hace cinco años, debe percibir un 5% más.

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Por otra parte, si el personal trabaja en zona desfavorable –La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur o Partido de Patagones, Buenos Aires–, el cálculo debe aplicar un 31% sobre los salarios mínimos establecidos para cada categoría.

Escalas salariales de septiembre 2026

Primera categoría: supervisor/a

Con retiro y mensual: $579.493,14

Sin retiro y mensual: $640.641,55

Segunda categoría: personal para tareas específicas

Con retiro y mensual: $541.402,49

Sin retiro y mensual: $597.854,36

Tercera categoría: caseros

Mensual: $529.261,78

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Cuarta categoría: asistencia y cuidado de personas

Con retiro y mensual: $529.261,78

Sin retiro y mensual: $584.936,09

Quinta categoría: personal para tareas generales

Con retiro y mensual: $480.247,85

Sin retiro y mensual: $529.261,78

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