Cuánto cobran los cuidadores de adultos mayores en septiembre de 2026

La resolución oficializó un incremento total del 6,7% entre los últimos cuatro meses del año, de los cuales, el 1,8% corresponde a septiembre; el 1,7% a octubre; el 1,6% a noviembre y el 1,6% más a diciembre. Además, el bono que se otorgó para el mes de agosto deberá incorporarse de forma parcial –25%– a los básicos que sigan desde septiembre hasta diciembre.