Pago salarial: de cuánto es el bono para empleadas domésticas en septiembre 2026

El salario mínimo de agosto quedó en $466.756,23 (que se paga en septiembre) para el personal de tareas generales. Esta suma no es la aplicable a todos los responsables de tareas domésticas, dado que la escala salarial del sector reconoce diferentes categorías según los servicios que preste cada trabajador. El salario básico más alto es de $624.313,90 para los supervisores del personal que trabaja sin retiro.