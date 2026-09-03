Pago salarial: de cuánto es el bono para empleadas domésticas en septiembre 2026

Resumen para apurados
- La Secretaría de Trabajo y la Comisión del sector acordaron en agosto un bono de hasta $20.000 y subas del 8,6% para empleadas domésticas en Argentina por paritarias.
- El beneficio se abonará en septiembre de forma proporcional a las horas trabajadas, junto a un esquema de aumentos salariales dividido en cinco tramos hasta fin de año.
- La medida busca mitigar la pérdida de poder adquisitivo en un rubro vulnerable, marcado por una informalidad superior al 77% y la pérdida de 30.000 puestos registrados.
En la segunda quincena de agosto, la Comisión de Templeadas domésticasrabajo en Casas Particulares y la Secretaría de Trabajo volvieron a reunirse en paritarias. Se acordó un incremento salarial para empleadas domésticas que se aplicará en cinco partes y será equivalente al 8,6%. Además, con el pago de algunos meses, corresponde una suma no remunerativa a los empleados del rubro.
El salario mínimo de agosto quedó en $466.756,23 (que se paga en septiembre) para el personal de tareas generales. Esta suma no es la aplicable a todos los responsables de tareas domésticas, dado que la escala salarial del sector reconoce diferentes categorías según los servicios que preste cada trabajador. El salario básico más alto es de $624.313,90 para los supervisores del personal que trabaja sin retiro.
Bono para empleadas domésticas en septiembre de 2026
Los empleadores, además del salario, deberán otorgar un monto extra equivalente a $20.000 en concepto de bono no remunerativo (monto que depende de las horas trabajadas por semana). Esto implica que sobre él no se aplicarán descuentos y tampoco será tenido en cuenta para el cálculo de pagos posteriores como el aguinaldo.
El pago extra no será igual para todos los trabajadores del sector. Se estableció que se hará un depósito parcial según las horas trabajadas durante agosto, de manera que quienes trabajaron más de 16 horas semanales recibirán la totalidad del pago; quienes trabajaron entre 12 y 16 horas semanales recibirán $11.500 y a quienes hayan hecho menos de 12 horas semanales durante agosto, les corresponderán $8.000.
Aumento salarial para empleadas domésticas
El acuerdo homologado por la Secretaría de Trabajo indica que en agosto el salario tendrá un incremento del 1,9%. En septiembre, el pago aumentará un 1,8%; en octubre, un 1,6% y, por último, en noviembre y en diciembre, los salarios subirán un 3,2% –1,6% en cada mes–. De este modo, los salarios de agosto, sin el bono, quedarán del siguiente modo:
- Supervisores con retiro: $4.523,11 por hora y $564.246,70 por mes.
- Supervisores sin retiro: $4.920,88 por hora y $624.313,90 por mes.
- Personal para tareas específicas con retiro: $4.303,49 por hora y $526.829,55 por mes.
- Personal para tareas específicas sin retiro: $4.684,53 por hora y $582.283,27 por mes.
- Caseros: $4.072,38 por hora y $514.903,51 por mes.
- Asistencia y cuidado de personas con retiro: $4.072,38 por hora y $514.903,51 por mes.
- Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4.520,14 por hora y $569.593,41 por mes.
- Personal para tareas generales con retiro: $3.804,66 por hora y $466.756,23 por mes.
- Personal para tareas generales sin retiro: $4.072,38 por hora y $514.903,51 por mes.