Qué significa mirar la hora a las 10:01: el mensaje oculto de esta hora invertida

Hay veces en que el reloj puede decirnos algo más que la hora. O que la simple combinación de números que se disponen en la pantalla nos llame la atención. Puede que nos encontremos con una versión invertida de la hora en los minutos o que veamos replicadas severas veces en nuestras consultas el mismo horario. Si esta coincidencia comenzó a repetirse en tu rutina diaria, lejos de ser una simple casualidad, podría tratarse de una señal directa para las diversas situaciones de la vida según el esoterismo.