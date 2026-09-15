Una panadería argentina fue nombrada entre las mejores del mundo: cuál es y cuánto cuestan las facturas

Al referirse al logro obtenido, Alfonso Rodríguez destacó que el reconocimiento internacional premia el talento, la pasión y el trabajo de todas las personas que forman y formaron parte de Panadería Artiaga. A su vez, remarcó la meta de continuar apostando a la mejora continua, la sustentabilidad y la valoración del capital humano, convencido de que hacer las cosas bien representa un compromiso tan indispensable como la elaboración de productos de alta calidad.