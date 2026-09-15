Una panadería argentina fue nombrada entre las mejores del mundo: cuál es y cuánto cuestan las facturas

Resumen para apurados
- La porteña Panadería Artiaga fue premiada en los Bake & Brew Awards 2026 como una de las mejores del mundo por su destacada trayectoria y calidad artesanal.
- Fundado en 1931, el negocio familiar combina recetas tradicionales con energía solar, insumos orgánicos e inclusión laboral bajo la dirección de la tercera generación.
- El galardón consolida a la gastronomía argentina en el mapa global y proyecta el modelo de negocio tradicional hacia un estándar internacional sustentable.
La gastronomía argentina es uno de los ambitos que genera admiración y reconocimiento en el resto del mundo. En esta ocasión el nombramiento se lo llevó una panadería local mencionada como "la mejor del mundo" por los Bake & Brew Awards 2026, el nombramiento oficial fue el premio "Heritage Craft Bakery of the Year 2026", publicado en la revisra LUXlife.
El local es la Panadería Artiaga, fundada en 1931, con base en Buenos Aires. Entre las variedades que ofrece este lugar con arquitectura tipica de las casas antiguas argentinas se encuentran: Facturas, medialunas, cremonas y budines con recetas que se heredaron de generaciónes pasadas.
La historia de la Panadería Artiaga, una de las más prestigiosas de Argentina
Con una trayectoria de 95 años, Artiaga transita su tercera generación familiar al mando de Juan Manuel Alfonso Rodríguez, licenciado en Administración de Empresas, panadero y pastelero profesional. A sus 37 años, el empresario coordina la elaboración diaria de más de 300 productos al frente de un equipo de 30 colaboradores. Su trayectoria ostenta además el subcampeonato mundial de panettone, la capitanía del Seleccionado Argentino de Panettone y diversos galardones internacionales alcanzados entre 2023 y 2025.
Al referirse al logro obtenido, Alfonso Rodríguez destacó que el reconocimiento internacional premia el talento, la pasión y el trabajo de todas las personas que forman y formaron parte de Panadería Artiaga. A su vez, remarcó la meta de continuar apostando a la mejora continua, la sustentabilidad y la valoración del capital humano, convencido de que hacer las cosas bien representa un compromiso tan indispensable como la elaboración de productos de alta calidad.
Cuánto cuestan los productos de la mejor panadería argentina
La panadería ofrece más de 25 variedades y actualmente los precios son los siguientes:
Docena de facturas: $22.800
Unidad: $1.900
Más allá de su oferta de productos, la panadería cosechó este galardón gracias a una propuesta equilibrada entre tradición e innovación. La firma utiliza materia prima orgánica y natural, implementó paneles solares dentro de su política ambiental y promueve activamente la inclusión laboral de personas con discapacidad en su plantel. Esta identidad se nutrió desde sus comienzos del legado de los inmigrantes europeos, cuya impronta permanece intacta tras casi un siglo de vida.
La distinción recibida en los Bake & Brew Awards 2026 consagra una trayectoria dedicada a la evolución constante. Este hito fortalece el camino de una firma que supo transformar un clásico emprendimiento familiar en un referente de maestría artesanal con proyección global.