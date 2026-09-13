Qué buscan los consumidores en una galletita y no es lo que muchos imaginan

Este cambio resulta particularmente interesante en categorías tan instaladas como las galletitas, las obleas, las magdalenas y los snacks. Frente a productos y sabores conocidos, la textura aparece como una nueva manera de generar diferenciación sin alejarse de aquello que el consumidor ya reconoce. “Hoy el consumidor no elige solamente por sabor. También busca una experiencia que comienza en la textura. En Gaona lo vemos en propuestas muy diferentes: en el contraste entre la oblea y la crema de Sinfonía, con variedades como pistacho, maracuyá y las clásicas; en la esponjosidad de nuestras magdalenas rellenas, y en la crocancia característica de Crunchips. Cada producto propone una sensación distinta y esa experiencia tiene cada vez más peso en la elección”, explica Melisa González, Gerente de Marketing de Gaona.