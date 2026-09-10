Créditos hipotecarios: qué bancos bajaron las tasas y cuáles son las nuevas condiciones

Resumen para apurados
- Bancos en Argentina bajaron sus tasas para créditos hipotecarios este jueves tras una licitación del Gobierno que busca reactivar el acceso a la primera vivienda.
- El Estado licitó $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entidades como Supervielle y Galicia fijaron tasas de 7,5% y redujeron los ingresos exigidos.
- La iniciativa prevé beneficiar a unas 18.000 familias para la compra o refacción de inmuebles, reactivando el mercado hipotecario y la economía a largo plazo.
El Gobierno nacional busca promover la reactivación del crédito hipotecario. Por eso, desde la licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que permite a los bancos acceder a fondos para ofrecer créditos hipotecarios, muchas entidades financieras adaptaron sus condiciones de acceso para acceder a la primera vivienda.
Los bancos que ofrecen desde este jueves créditos hipotecarios con tasas reducidas hicieron considerables bajas en los intereses. Uno de ellos incluso redujo su arancel al 50%. Es que las entidades financieras que quieran acceder a los fondos del FGS deben ofrecer créditos con intereses que no superen el 7,5%.
Tres bancos bajaron sus tasas para créditos hipotecarios más accesibles
El primero de los bancos en modificar sus requisitos para solicitar créditos fue Supervielle, que reducirá su tasa a la mitad. Esa no será la única modificación, pues bajará los ingresos exigidos a sus usuarios para acceder al crédito de $5 millones a $3 millones. El interés aplicado pasará del 15% a solo 7,5%, un 50% menos que hasta hace unos días.
Otros bancos también modificarán sus tasas y sus plazos de financiación. Galicia, por ejemplo, redujo el arancel en dos puntos y pasó del 9,5% al 7,5% con cuotas de hasta 20 años.
El Banco Patagonia hizo una reducción del 1,2% y pasó del 9,7% al 8,5% en hasta 30 años, lo que no le permitirá acceder a los fondos del programa sostenido por la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue creado en 2007 y está compuesto por títulos públicos, acciones de sociedades anónimas, plazos fijos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros, cédulas hipotecarias, préstamos a provincias y a beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Su misión es preservar el valor de su patrimonio buscando la rentabilidad de sus recursos.
Estos fondos pueden ser utilizados para pagar los beneficios del SIPA y para solventar los compromisos asumidos por la Ley de Reparación Histórica, promoviendo el desarrollo de la economía argentina y el mercado de capitales local a largo plazo.
Se destinaron $2 billones del FGS para otorgar líneas de crédito a los bancos para que estos, a su vez, puedan otorgar créditos hipotecarios a sus clientes. Se estima que con este programa, entre 17.000 y 18.000 familias podrán acceder a su primera vivienda, o reformar o ampliar las ya existentes.