EconomíaNoticias económicas

Créditos hipotecarios: qué bancos bajaron las tasas y cuáles son las nuevas condiciones

Los bancos modificaron las condiciones de sus créditos hipotecarios luego de la licitación de fondos del Gobierno nacional.

Créditos hipotecarios: qué bancos bajaron las tasas y cuáles son las nuevas condiciones
Foto: remax-vita.com.ar
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Bancos en Argentina bajaron sus tasas para créditos hipotecarios este jueves tras una licitación del Gobierno que busca reactivar el acceso a la primera vivienda.
  • El Estado licitó $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entidades como Supervielle y Galicia fijaron tasas de 7,5% y redujeron los ingresos exigidos.
  • La iniciativa prevé beneficiar a unas 18.000 familias para la compra o refacción de inmuebles, reactivando el mercado hipotecario y la economía a largo plazo.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional busca promover la reactivación del crédito hipotecario. Por eso, desde la licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que permite a los bancos acceder a fondos para ofrecer créditos hipotecarios, muchas entidades financieras adaptaron sus condiciones de acceso para acceder a la primera vivienda.

Cuánto cuesta y qué hay que tener en cuenta para acceder al crédito hipotecario que promueve Milei

Cuánto cuesta y qué hay que tener en cuenta para acceder al crédito hipotecario que promueve Milei

Los bancos que ofrecen desde este jueves créditos hipotecarios con tasas reducidas hicieron considerables bajas en los intereses. Uno de ellos incluso redujo su arancel al 50%. Es que las entidades financieras que quieran acceder a los fondos del FGS deben ofrecer créditos con intereses que no superen el 7,5%.

Tres bancos bajaron sus tasas para créditos hipotecarios más accesibles

El primero de los bancos en modificar sus requisitos para solicitar créditos fue Supervielle, que reducirá su tasa a la mitad. Esa no será la única modificación, pues bajará los ingresos exigidos a sus usuarios para acceder al crédito de $5 millones a $3 millones. El interés aplicado pasará del 15% a solo 7,5%, un 50% menos que hasta hace unos días.

Otros bancos también modificarán sus tasas y sus plazos de financiación. Galicia, por ejemplo, redujo el arancel en dos puntos y pasó del 9,5% al 7,5% con cuotas de hasta 20 años.

¿Por qué el scoring es clave para el crédito hipotecario?

¿Por qué el scoring es clave para el crédito hipotecario?

El Banco Patagonia hizo una reducción del 1,2% y pasó del 9,7% al 8,5% en hasta 30 años, lo que no le permitirá acceder a los fondos del programa sostenido por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue creado en 2007 y está compuesto por títulos públicos, acciones de sociedades anónimas, plazos fijos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros, cédulas hipotecarias, préstamos a provincias y a beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Su misión es preservar el valor de su patrimonio buscando la rentabilidad de sus recursos.

Estos fondos pueden ser utilizados para pagar los beneficios del SIPA y para solventar los compromisos asumidos por la Ley de Reparación Histórica, promoviendo el desarrollo de la economía argentina y el mercado de capitales local a largo plazo.

Se destinaron $2 billones del FGS para otorgar líneas de crédito a los bancos para que estos, a su vez, puedan otorgar créditos hipotecarios a sus clientes. Se estima que con este programa, entre 17.000 y 18.000 familias podrán acceder a su primera vivienda, o reformar o ampliar las ya existentes.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuánto cuesta y qué hay que tener en cuenta para acceder al crédito hipotecario que promueve Milei

Cuánto cuesta y qué hay que tener en cuenta para acceder al crédito hipotecario que promueve Milei

Lo más popular
El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres
1

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

La obra del edificio del Registro Civil de Tucumán tiene un avance del 60%: qué servicios se brindarán
2

La obra del edificio del Registro Civil de Tucumán tiene un avance del 60%: qué servicios se brindarán

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991
3

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991

Seis claves de la gestión Mohamed-Madkur al frente de la UNT
4

Seis claves de la gestión Mohamed-Madkur al frente de la UNT

Comenzó el juicio oral contra un ex comisionado comunal acusado de secuestro extorsivo
5

Comenzó el juicio oral contra un ex comisionado comunal acusado de secuestro extorsivo

Ranking notas premium
Ruta 9: una nueva concesionaria debuta con peaje digital y mantenimiento, pero la autovía a Las Termas queda fuera de juego
1

Ruta 9: una nueva concesionaria debuta con peaje digital y mantenimiento, pero la autovía a Las Termas queda fuera de juego

La única certeza es la incertidumbre política
2

La única certeza es la incertidumbre política

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres
3

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991
4

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991

Cartas de lectores: Camino del Perú
5

Cartas de lectores: Camino del Perú

Más Noticias
A qué hora empezará a llover en Tucumán y hasta cuándo habrá precipitaciones

A qué hora empezará a llover en Tucumán y hasta cuándo habrá precipitaciones

¿Cuáles son los tres tipos de alimentos que pueden dañar los riñones?

¿Cuáles son los tres tipos de alimentos que pueden dañar los riñones?

Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán fuertes cambios emocionales en septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán fuertes cambios emocionales en septiembre, según Ludovica Squirru

Cuándo vuelve el frío a la Argentina: el cambio que llega con lluvias, nieve y fuertes vientos

Cuándo vuelve el frío a la Argentina: el cambio que llega con lluvias, nieve y fuertes vientos

Tormentas, ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: 11 provincias están bajo alerta amarilla este jueves

Tormentas, ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: 11 provincias están bajo alerta amarilla este jueves

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

Sismo de 5,1 sacudió Tucumán, Salta y Catamarca: dónde fue el epicentro

Sismo de 5,1 sacudió Tucumán, Salta y Catamarca: dónde fue el epicentro

Pruebas PISA: Argentina consiguió los peores resultados en 20 años en Matemática, Ciencia y Lectura

Pruebas PISA: Argentina consiguió los peores resultados en 20 años en Matemática, Ciencia y Lectura

Comentarios