Créditos hipotecarios: qué bancos bajaron las tasas y cuáles son las nuevas condiciones

Tres bancos bajaron sus tasas para créditos hipotecarios más accesibles

El primero de los bancos en modificar sus requisitos para solicitar créditos fue Supervielle, que reducirá su tasa a la mitad. Esa no será la única modificación, pues bajará los ingresos exigidos a sus usuarios para acceder al crédito de $5 millones a $3 millones. El interés aplicado pasará del 15% a solo 7,5%, un 50% menos que hasta hace unos días.