Cómo enfriar la casa sin aire acondicionado: el método de las casas de Filadelfia que puede bajar la temperatura

Las previsiones meteorológicas dejan una impresión similar sobre las vicisitudes de la atmósfera y los eventos climáticos: todo lo que ocurra probablemente tenga una severidad considerable. Olas de calor que se volverán más extremas, sequías que a la vez contrastan con fríos gélidos, lluvias e inundaciones devastadoras. Los modelos climáticos del planeta advierten que habrá que estar preparado para un mundo de contrastes marcados por los efectos de El Niño y el cambio climático. Ante ese panorama es que las soluciones como las de las casas filadelfianas revelan una alternativa prometedora.