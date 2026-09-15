Cómo enfriar la casa sin aire acondicionado: el método de las casas de Filadelfia que puede bajar la temperatura
Un histórico experimento demostró que una solución simple puede bajar hasta 3 °C la temperatura en el interior de los hogares y ahorrar energía durante las olas de calor sin la necesidad de recurrir a un aire acondicionado.
Resumen para apurados
- Una ONG en Filadelfia pintó de blanco 340 techos entre 2001 y 2003 para reducir el calor en hogares vulnerables y ahorrar energía sin usar aire acondicionado.
- Mediante el efecto albedo, el revestimiento reflectante bajó hasta casi 3 °C la temperatura del techo y ahorró 560 kWh anuales por vivienda, emulando pruebas en Florida.
- El éxito impulsó normas de edificación con techos fríos en EE. UU., consolidándose como una solución clave y económica frente al calentamiento extremo en las ciudades.
Las previsiones meteorológicas dejan una impresión similar sobre las vicisitudes de la atmósfera y los eventos climáticos: todo lo que ocurra probablemente tenga una severidad considerable. Olas de calor que se volverán más extremas, sequías que a la vez contrastan con fríos gélidos, lluvias e inundaciones devastadoras. Los modelos climáticos del planeta advierten que habrá que estar preparado para un mundo de contrastes marcados por los efectos de El Niño y el cambio climático. Ante ese panorama es que las soluciones como las de las casas filadelfianas revelan una alternativa prometedora.
¿Qué relevancia tiene una capa de pintura frente a un evento climático extremo y hostil? Para las casas filadelfianas fue la solución para disminuir casi unos 3 °C el interior de los hogares sin recurrir a aires acondicionados de última generación o materiales de construcción sofisticados. El experimento realizado a comienzos de siglo demostró que “lo viejo funciona”. Según la experiencia en la gran ciudad de Pensilvania, los métodos más rudimentarios y antiguos como las capas de pintura pueden ayudar a combatir las altas temperaturas.
Una solución sencilla frente al clima hostil
Entre los años 2001 y 2003, la Energy Coordinating Agency de Filadelfia, una organización sin fines de lucro fundada en 1983, decidió llevar a cabo el esfuerzo coordinado de cubrir con revestimientos blancos reflectantes los techos de unas 340 viviendas ocupadas por personas mayores con bajos ingresos, en su mayoría las tradicionales casas adosadas del lugar.
Se trataba de hogares particularmente expuestos tanto al calor sofocante como al peso que representa en el presupuesto familiar mantener la casa fresca durante el verano. Por eso, la elección de esas viviendas no fue accidental. El proyecto se planteaba una hipótesis sobre la competencia de una herramienta tan simple como la pintura, preguntándose cuánto calor era posible evitar solo con impedir que un tejado oscuro absorba la radiación solar. Así, los resultados fueron más excepcionales de lo esperado.
Resultados que superaron las expectativas
Las mediciones registraron que las temperaturas máximas en la superficie interior de los techos bajaron entre 2,2 y 2,8 °C. En los dormitorios de la planta superior que no contaban con aire acondicionado, la temperatura del aire cayó cerca de 1,1 °C. Para una familia que intenta sobrellevar una ola de calor en el último piso de una vivienda, ese pequeño margen representa la diferencia concreta entre descansar o pasar la noche en vela.
Sin embargo, el dato que despertó mayor impacto estuvo en el consumo energético: cada hogar ahorró en promedio 560 kWh al año en electricidad destinada a la refrigeración. Evitar que la radiación solar penetrara en la estructura demostró ser una estrategia tan eficiente como el esfuerzo posterior de enfriar los ambientes mediante electrodomésticos de alto consumo.
ð¨UN cites Tamil Naduâs âCool Roofâ project as a climate mitigation innovation. pic.twitter.com/wYC1iYo5oM— Indian Infra Report (@Indianinfoguide) May 25, 2026
El principio físico del albedo que explica el éxito
La explicación científica detrás de esta alternativa milenaria radica en el principio físico del albedo, la escala que mide de 0 a 1 la capacidad de una superficie para reflejar la radiación solar. Mientras que los techos oscuros absorben esa energía y la transforman en calor que se filtra a la estructura, las cubiertas blancas la devuelven al exterior antes de que impacte en la temperatura interna. Un techo "frío" bien diseñado combina esa alta reflectividad con la capacidad de liberar con rapidez el calor residual acumulado.
La experiencia de Filadelfia no permaneció como un hecho aislado. En 1995, el Florida Solar Energy Center aplicó un revestimiento acrílico blanco sobre la cubierta de una escuela en Cocoa Beach, logrando un ahorro anual de 13.000 kWh y reduciendo en un 10 % la demanda eléctrica máxima del edificio. De manera similar, investigaciones del Lawrence Berkeley National Laboratory en California demostraron que elevar el albedo de un techo comercial de 0,20 a 0,60 redujo la temperatura de la cubierta de 79 °C a 49 °C en pleno verano, alcanzando ahorros de aire acondicionado de hasta un 18 %.
Estos antecedentes motivaron cambios regulatorios. California terminó por incorporar la exigencia de techos fríos en sus códigos de edificación, medida a la que luego se sumó Filadelfia para construcciones nuevas. El impacto de estas experiencias demuestra que las intervenciones simples a escala masiva pueden alterar la dinámica del calor urbano: la decisión de pintar un techo no solo alivia el bolsillo sino que contribuye a amortiguar la temperatura global de las ciudades.