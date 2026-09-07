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Cómo enfriar la casa sin aire acondicionado: el método de la botella con agua congelada

Una guía práctica para disminuir la temperatura de las habitaciones utilizando un simple recipiente plástico congelado.

Cómo enfriar la casa sin aire acondicionado: el método de la botella con agua congelada
Fuente: Infobae
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Usuarios aplican el método de botellas con agua congelada para enfriar hogares este verano, buscando una opción económica ante las altas tarifas eléctricas.
  • La técnica europea Flaschenkühlung aprovecha la fusión del hielo al colocar una botella en alto sobre una bandeja, reduciendo de 1 a 3 grados en cuartos medianos.
  • Aunque alivia el calor durante 3 a 5 horas, no reemplaza al aire acondicionado en espacios grandes, pero consolida opciones caseras y de bajo consumo energético.
Resumen generado con IA

Las extremas temperaturas que se vienen en el verano provocan una intensa búsqueda de alternativas económicas para aclimatar las viviendas sin disparar el consumo de energía eléctrica. Los métodos convencionales de refrigeración sufren cuestionamientos debido al elevado importe de las tarifas y la dispersión de alérgenos como el polen. 

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Una antigua práctica de origen europeo ganó terreno rápidamente en diferentes plataformas digitales y hogares. La técnica, denominada en Alemania como Flaschenkühlung, consiste simplemente en emplear un envase plástico con líquido congelado para refrescar el ambiente. Su falta de requerimiento de electricidad y su sencillez la posicionan como una opción atractiva frente a las olas térmicas.

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El funcionamiento científico detrás del hielo

El proceso físico de la fusión resulta clave para absorber de manera natural el calor concentrado en las habitaciones pequeñas o medianas. Al colocarse en un punto elevado, el recipiente sólido genera un leve descenso térmico en su entorno inmediato a medida que el bloque helado comienza a derretirse. Esta transformación origina un flujo descendente de aire fresco que alivia de forma temporal la sofocante sensación de encierro sin provocar ruidos molestos.

Para implementar este recurso, basta con verter agua del grifo en una botella plástica de un litro y medio de capacidad. Resulta fundamental dejar un espacio vacío en el sector superior para evitar la rotura del envase cuando el líquido se expanda dentro del congelador durante la noche. Al día siguiente, se ubica la estructura sólida sobre una bandeja que recoja la posterior condensación producida por el deshielo.

Límites de la técnica y otras alternativas caseras

La efectividad de este método casero se reduce a un rango temporal que oscila entre tres y cinco horas, dependiendo directamente de los niveles de calor externo. Los especialistas estiman que la disminución de la temperatura circundante alcanza apenas entre uno y tres grados centígrados. Por tal motivo, el sistema no puede competir con los equipos tradicionales en superficies de gran tamaño o durante jornadas de registros térmicos extremos.

Quienes deseen explorar otras vías de climatización natural pueden colgar toallas húmedas delante de las ventanas durante el horario nocturno. Dicha opción aprovecha la evaporación para enfriar las corrientes que ingresan a la vivienda, optimizando su rendimiento en regiones secas. De esta manera, el truco del agua congelada amplía el repertorio de soluciones económicas al alcance de cualquier hogar.

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