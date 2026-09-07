Cómo enfriar la casa sin aire acondicionado: el método de la botella con agua congelada

Para implementar este recurso, basta con verter agua del grifo en una botella plástica de un litro y medio de capacidad. Resulta fundamental dejar un espacio vacío en el sector superior para evitar la rotura del envase cuando el líquido se expanda dentro del congelador durante la noche. Al día siguiente, se ubica la estructura sólida sobre una bandeja que recoja la posterior condensación producida por el deshielo.