A 25 años del 11-S, Estados Unidos recordó a las víctimas de los atentados

Resumen para apurados
- Al cumplirse 25 años del 11-S, líderes y expresidentes de EE. UU. recordaron en Nueva York y el Pentágono a las víctimas de los atentados de Al Qaeda.
- Los actos incluyeron minutos de silencio y lectura de nombres, evocando el secuestro de cuatro aviones en 2001 que destruyeron las Torres Gemelas y dañaron el Pentágono.
- A un cuarto de siglo, el hecho aún redefine la seguridad aérea, las leyes antiterroristas globales y el debate permanente entre la vigilancia estatal y las libertades civiles.
Con la presencia de expresidentes, la ceremonia por el 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York se desarrolló bajo un estricto operativo de seguridad en el sur de Manhattan, donde se encontraban las Torres Gemelas derribadas por dos aviones de línea secuestrados por la organización yihadista Al Qaeda.
Los expresidentes George W. Bush -quien ocupaba el cargo en el momento de los atentados-, Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden, junto con el actual vicepresidente JD Vance, se reunieron para la conmemoración en el Monumento Nacional del 11 de Septiembre en Nueva York.
Allí, la lectura de los nombres de todas las víctimas -que se prolongó durante horas- comenzó con el tañido de una campana y un minuto de silencio. Otros funcionarios de la administración se dirigieron al Monumento Nacional del Vuelo 93 en Pensilvania, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.
Actos conmemorativos
Los actos conmemorativos previstos para este día incluyen la colocación de ofrendas florales, el izado de banderas, minutos de silencio, vigilias y la lectura de los nombres de las víctimas.
ðºð¸ Obama, Biden y Bush se reÃºnen en Nueva York por el 11-S.— EL EDÃN MX 2.0 (@eledenmx20) September 11, 2026
Los expresidentes de Estados Unidos participaron en la ceremonia conmemorativa por el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en un acto dedicado a recordar a las vÃctimas y honrar su memoria.â¦ pic.twitter.com/81QjYcR0PK
El 11 de septiembre de 2001, extremistas de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales y los estrellaron contra el World Trade Center de Nueva York, el Pentágono y un campo cerca de Shanksville, Pensilvania.
Los impactos derribaron las Torres Gemelas del World Trade Center -iconos del poder económico estadounidense y algunos de los edificios más altos del mundo- y abrieron un boquete en el Pentágono, la sede fortificada de las fuerzas armadas de EE. UU. cerca de Washington.
El cuarto avión también se dirigía a la capital del país, según concluyeron las autoridades, pero se estrelló en Pensilvania después de que los pasajeros y la tripulación irrumpieran en la cabina y se enfrentaran a los secuestradores.
Trump, en el Pentágono
"A lo largo de la historia, hay algunos momentos que dividen el tiempo en, realmente, lo que vino antes" y después, dijo el presidente Donald Trump en un acto conmemorativo del 11 de septiembre celebrado esta semana en Washington. El republicano, que se encontraba en su Nueva York natal el 11 de septiembre y ha relatado a menudo sus recuerdos de aquel día, tiene previsto asistir a la ceremonia de aniversario en el Pentágono.
Los actos conmemorativos previstos se extienden mucho más allá de los lugares de los ataques: desde haces de luz proyectados desde el monte Washington, en New Hampshire, hasta una subida de escaleras en el estadio de fútbol americano de la Universidad Estatal de Mississippi y una ceremonia en el monumento conmemorativo del 11 de septiembre en Honolulu.
En la Zona Cero
Por primera vez, la ceremonia de este año incluye un momento de silencio para honrar a las personas que estuvieron expuestas a las nubes de polvo tóxico liberadas durante el colapso e incendio de las Torres Gemelas y que, desde entonces, han fallecido a causa de cáncer y otras enfermedades. Es un recordatorio de cómo la larga sombra de los ataques ha llegado a muchos rincones de la vida en Estados Unidos y más allá.
La guerra global contra el terrorismo liderada por Estados Unidos incluyó las invasiones de Irak y Afganistán -siendo esta última la guerra más larga de Washington-, así como detenciones e interrogatorios severos a sospechosos de terrorismo en una red internacional de prisiones secretas de la CIA.
Estados Unidos localizó y abatió al líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, en Pakistán en 2011, pero Khalid Sheikh Mohammed, señalado como el cerebro de los atentados del 11 de septiembre, sigue esperando juicio 23 años después de su captura.
Los ataques transformaron los viajes aéreos en Estados Unidos (EEUU), impulsaron nuevas facultades federales de vigilancia e inteligencia así como regulaciones bancarias, y generaron un debate continuo sobre el equilibrio entre seguridad y libertad.
El Departamento de Seguridad Nacional, numerosas leyes estatales antiterroristas y miles de millones de dólares en fondos estatales y locales para la lucha contra el terrorismo son iniciativas surgidas tras el 11 de septiembre, recordó la agencia de noticias estadounidense AP.