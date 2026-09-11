A 25 años del 11-S, Estados Unidos recordó a las víctimas de los atentados

En la Zona Cero

Por primera vez, la ceremonia de este año incluye un momento de silencio para honrar a las personas que estuvieron expuestas a las nubes de polvo tóxico liberadas durante el colapso e incendio de las Torres Gemelas y que, desde entonces, han fallecido a causa de cáncer y otras enfermedades. Es un recordatorio de cómo la larga sombra de los ataques ha llegado a muchos rincones de la vida en Estados Unidos y más allá.