ATE pidió conocer el estado de salud de Milei y Aguiar afirmó que el Presidente “padece algún tipo de psicosis”

Resumen para apurados
- ATE solicitó este martes en Argentina información pública para verificar si el presidente Milei está apto para gobernar, tras cuestionar públicamente su salud mental.
- El titular del gremio, Rodolfo Aguiar, afirmó que Milei padece psicosis y criticó que se exijan exámenes preocupacionales a empleados públicos pero no a mandatarios.
- ATE busca impulsar una reforma de ley para exigir exámenes psicofísicos obligatorios a cargos electivos y planteó la posible nulidad de los actos del mandatario.
El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó este martes que el presidente Javier Milei “padece algún tipo de psicosis” y anunció que el gremio presentó un pedido de acceso a la información pública para conocer si el mandatario se encuentra “apto” para ejercer sus funciones.
A través de una publicación en X, Aguiar cuestionó las diferencias entre los requisitos que deben cumplir los empleados estatales para ingresar a la administración pública y las exigencias aplicables a quienes ocupan los máximos cargos del Estado.
“ATE exigirá un examen médico para conocer el estado de salud del Presidente. Los desequilibrios del Presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que Milei padece algún tipo de psicosis”, sostuvo el dirigente sindical.
Aguiar argumentó que la salud del Presidente deja de ser un asunto estrictamente privado cuando puede estar relacionada con su capacidad para ejercer la función pública.
La comparación con los empleados estatales
El titular de ATE puso el foco en los exámenes médicos preocupacionales que deben realizar los trabajadores estatales antes de ingresar a la administración pública.
“Es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado”, cuestionó.
“Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda”, agregó.
Según Aguiar, la cuestión adquiere especial relevancia porque Milei es quien encabeza la Administración Pública Nacional. “Es una situación muy peligrosa”, sostuvo el dirigente, quien aclaró que el pedido del sindicato no busca acceder a información médica privada ni a datos sensibles del mandatario.
“Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función”, afirmó.
El planteo de ATE sobre los cargos electivos
Aguiar fue más allá y sostuvo que, si eventualmente se determinara que el Presidente no está en condiciones de ejercer sus funciones, “la mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos”.
En ese marco, propuso impulsar una modificación legal para establecer controles médicos sobre quienes ocupen cargos electivos. “Tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también exámenes psicofísicos a los cargos electivos a partir del año que viene”, planteó.
El dirigente sindical cerró su mensaje con una crítica al actual Presidente y a la campaña electoral que precedió a su llegada a la Casa Rosada. “Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. No nos puede volver a pasar”, concluyó.