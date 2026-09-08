Sandra Borghi cambió la televisión por un nuevo negocio: de qué se trata su emprendimiento

Resumen para apurados
- Sandra Borghi dejó la televisión tras 25 años por desgaste emocional y lanzó una consultora estratégica corporativa para entrenar a ejecutivos en comunicación pública.
- La periodista aplicó su experiencia mediática para capacitar directivos en vocería, oratoria y manejo de crisis, mientras mantiene su labor en Radio Mitre y DirecTV.
- La iniciativa busca humanizar el mensaje de las empresas con herramientas periodísticas, consolidando su transición profesional desde los noticieros al ámbito privado.
Después de 25 años de trayectoria como cronista y conductora en noticieros de televisión abierta y canales de noticias, Sandra Borghi decidió ampliar sus horizontes profesionales y desembarcó en el sector corporativo con un emprendimiento propio.
La periodista creó una consultora estratégica que busca brindar herramientas a compañías y ejecutivos para mejorar sus discursos y fortalecer su presencia pública. Para este nuevo proyecto, volcó su experiencia adquirida durante años de trabajo frente a las cámaras, especialmente la capacidad de sintetizar información y transmitir mensajes claros en situaciones de presión.
La propuesta está orientada principalmente a cuadros ejecutivos de corporaciones y contempla programas intensivos destinados a preparar a referentes de distintas organizaciones para afrontar situaciones de crisis, presentaciones ante directorios, lanzamientos de marcas y rondas de prensa.
Entre los principales servicios que ofrece la consultora se encuentran los entrenamientos prácticos de vocería, con herramientas para el manejo de la voz, la expresión corporal y la capacidad de síntesis, consignó iProfesional.
También incluye el desarrollo de discursos institucionales adaptados a entornos digitales y a audiencias específicas, talleres de preparación para exposiciones públicas y vocerías frente a medios de comunicación, y el diseño de estrategias para gestionar la comunicación durante situaciones críticas.
Storytelling y oratoria para el mundo corporativo
Uno de los pilares del nuevo emprendimiento de Borghi es la utilización del storytelling y la oratoria para humanizar los mensajes de marcas e instituciones.
La metodología busca trasladar al ámbito empresarial una de las prácticas habituales del periodismo: simplificar conceptos complejos y convertir información técnica en un mensaje claro y atractivo.
A través de capacitaciones en oratoria y estructura narrativa, las jornadas de formación apuntan a que los equipos directivos puedan ordenar sus ideas y mantener la atención de sus interlocutores.
El objetivo es que las empresas construyan relatos propios basados en su historia y sus valores, y que de esa manera logren una comunicación más directa y persuasiva con empleados, clientes y la sociedad en general.
Mientras desarrolla este nuevo proyecto en el ámbito privado, Borghi mantiene sus actividades en radio y plataformas de transmisión.
Por qué se fue de TN
La decisión de alejarse de las pantallas de TN y eltrece después de 25 años estuvo vinculada, entre otros factores, al impacto emocional que comenzó a generarle la cobertura cotidiana de la actualidad.
La periodista explicó que con el paso del tiempo dejó de ser inmune al dolor de las noticias que debía transmitir al aire. Su relación con la profesión también había cambiado y comenzó a sentir de otra manera el peso de determinadas historias.
En diálogo con el programa de streaming Ángel responde, Borghi fue contundente al explicar cómo tomó aquella decisión: “Había perdido la mística y cuando yo me doy cuenta que la pierdo, ya no me puedo hacer más la boluda”.
Aunque dejó la televisión, la periodista continúa vinculada a los medios a través de su espacio en Radio Mitre y su trabajo en DirecTV. Ahora, además, busca trasladar los conocimientos acumulados durante un cuarto de siglo frente a las cámaras a un ámbito diferente: el de la comunicación empresarial.