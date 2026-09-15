¿No sabés qué ver? Estas son las series ganadoras de los Premios Emmy

The Pitt: la mejor serie dramática de los Emmy

La serie dirigida por R. Scott Gemmill llegó a la gala siendo una de las más prometedoras y aclamadas por el público. The Pitt logró 25 nominaciones, un hecho memorable en la historia de las premiaciones. La tira tiene como escenario una sala de emergencias de un hospital en el que los médicos luchan por salvar pacientes y también sus propios vínculos.