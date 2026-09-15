¿No sabés qué ver? Estas son las series ganadoras de los Premios Emmy

Resumen para apurados
- Los Premios Emmy celebraron su gala anual este lunes en Los Ángeles, donde consagraron a Widow's Bay y The Pitt como las mejores series de televisión del año.
- Widow's Bay acumuló catorce premios totales y Matthew Rhys ganó dos rubros actorales, mientras que The Pitt triunfó en drama tras haber alcanzado 25 nominaciones.
- El éxito de estas producciones consolida a las plataformas de streaming en la cima de la industria y orienta las preferencias de las audiencias globales.
Este lunes 14 de septiembre Los Ángeles recibió a los flamantes nominados a los Premios Emmy 2026 en el Peacock Theater de Los Ángeles. La conducción estuvo a cargo de la actriz y productora Mariska Hargitay. La serie Widow's Bay fue la mayor ganadora de la gala, que obtuvo ocho estatuillas en el evento de premiaciones técnicas y seis más en el evento central.
Otro de los grandes galardonados fue el actor galés Matthew Rhys, protagonista de Widow's Bay. El intérprete se quedó con dos de las categorías principales: Mejor actor principal en una serie de comedia y Mejor actor principal en una miniserie o antología televisiva. En 2018 ya había logrado el premio a Mejor actor principal por protagonizar The Americans.
The Pitt: la mejor serie dramática de los Emmy
La serie dirigida por R. Scott Gemmill llegó a la gala siendo una de las más prometedoras y aclamadas por el público. The Pitt logró 25 nominaciones, un hecho memorable en la historia de las premiaciones. La tira tiene como escenario una sala de emergencias de un hospital en el que los médicos luchan por salvar pacientes y también sus propios vínculos.
El premio a Mejor serie dramática fue presentado por Jaclyn Smith, Kate Jackson y Cheryl Ladd, las actrices de la legendaria serie Los Ángeles de Charlie.
Todos los ganadores de los premios Emmy 2026
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia: Kate O’Flynn - Widow’s Bay
Mejor actriz principal en una serie de comedia: Jean Smart - Hacks
Mejor actor principal en una serie de comedia: Matthew Rhys - Widow’s Bay
Mejor actriz de reparto en una serie dramática: Allison Janney - The Diplomat
Mejor actriz principal en una serie dramática: Rhea Seehorn - Pluribus
Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Stephen Root - Widow’s Bay
Mejor actor principal en una serie dramática: Noah Wyle - The Pitt
Mejor actor de reparto en una serie dramática: Tom Pelphrey - Task
Mejor actriz principal en una serie limitada, antología o película: Sally Field - Remarkably Bright Creatures
Mejor actor principal en una serie limitada, antología o película: Matthew Rhys - The Beast in Me
Mejor programa de competencia de telerrealidad: The Traitors
Mejor dirección para una serie de comedia: Katie Dippold - Widow’s Bay
Mejor dirección para una serie dramática: Saul Metzstein - Slow Horses
Mejor dirección para una serie de comedia: Hiro Murai - Widow’s Bay
Mejor programa de variedades: The Late Show with Stephen Colbert
Premio Humanitario Bob Hope: para Michael J. Fox
Mejor guión para una serie dramática: Vince Gilligan - Pluribus
Mejor serie limitada o de antología: DTF St. Louis (HBO Max)
Mejor serie dramática: The Pitt (HBO Max)
Mejor serie de comedia: Widow’s Bay (Apple TV)