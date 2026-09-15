Miguel Acevedo pidió infraestructura para impulsar la producción en el norte

Resumen para apurados
- El 15 de septiembre, en un foro en Tucumán, el vicegobernador Acevedo reclamó infraestructura vial y ferroviaria para el Norte argentino para superar asimetrías productivas.
- Advirtió que el deterioro de rutas y trenes frena el comercio, y destacó la adhesión al RIGI provincial como base para que el Estado apuntale las inversiones privadas.
- La Legislatura buscará nuevos consensos para dotar de competitividad logística a la región, promoviendo tanto industrias tradicionales como la economía del conocimiento.
El vicegobernador Miguel Acevedo reclamó mejoras en la infraestructura del Norte argentino y advirtió que la falta de ferrocarriles y el deterioro de las rutas nacionales condicionan la salida de la producción y el desarrollo de la región.
Durante su participación en “Industria que transforma: territorio, personas, futuro”, Acevedo planteó la necesidad de corregir las asimetrías que existen respecto de otras regiones del país. “No queremos ningún privilegio. Simplemente que nos den las mismas oportunidades”, expresó.
En ese sentido, cuestionó las diferencias en materia ferroviaria y señaló que mientras Buenos Aires cuenta con una amplia red, el norte perdió buena parte de esa infraestructura. Por eso, celebró la recuperación de servicios destinados al transporte de cargas desde Tucumán hacia Rosario.
Rutas nacionales
Acevedo también puso el foco en el estado de las rutas nacionales y cuestionó la falta de mantenimiento. Advirtió que esa situación no solamente compromete la seguridad vial, sino que además dificulta la salida de la producción y limita el desarrollo del turismo y la conectividad entre las provincias del Norte.
El vicegobernador sostuvo que esos desafíos requieren una articulación entre los sectores público y privado. “Quienes generan la riqueza son las empresas privadas”, afirmó, y consideró que el Estado debe generar las condiciones necesarias para su crecimiento.
En ese marco, recordó que la Legislatura aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y luego avanzó con un régimen provincial para fomentar inversiones.
También destacó la promoción de la Economía del Conocimiento y la incorporación de actividades vinculadas con los videojuegos y la producción cinematográfica.
Acevedo aseguró que la Legislatura continuará trabajando en herramientas para acompañar al sector productivo y destacó la necesidad de alcanzar acuerdos. “Si nos ponemos de acuerdo y avizoramos qué es lo que queremos, los tucumanos lo vamos a superar”, concluyó.