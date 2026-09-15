EconomíaNoticias económicas

Miguel Acevedo pidió infraestructura para impulsar la producción en el norte

El vicegobernador advirtió sobre las asimetrías y la conectividad regional.

FIRME. “Que nos den las mismas oportunidad”, pidió Acevedo.
FIRME. “Que nos den las mismas oportunidad”, pidió Acevedo.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El 15 de septiembre, en un foro en Tucumán, el vicegobernador Acevedo reclamó infraestructura vial y ferroviaria para el Norte argentino para superar asimetrías productivas.
  • Advirtió que el deterioro de rutas y trenes frena el comercio, y destacó la adhesión al RIGI provincial como base para que el Estado apuntale las inversiones privadas.
  • La Legislatura buscará nuevos consensos para dotar de competitividad logística a la región, promoviendo tanto industrias tradicionales como la economía del conocimiento.
Resumen generado con IA

El vicegobernador Miguel Acevedo reclamó mejoras en la infraestructura del Norte argentino y advirtió que la falta de ferrocarriles y el deterioro de las rutas nacionales condicionan la salida de la producción y el desarrollo de la región.

Durante su participación en “Industria que transforma: territorio, personas, futuro”, Acevedo planteó la necesidad de corregir las asimetrías que existen respecto de otras regiones del país. “No queremos ningún privilegio. Simplemente que nos den las mismas oportunidades”, expresó.

Unión industrial de Tucumán: “Pedimos condiciones iguales para poder competir”, dijo Rocchia Ferro

Unión industrial de Tucumán: “Pedimos condiciones iguales para poder competir”, dijo Rocchia Ferro

En ese sentido, cuestionó las diferencias en materia ferroviaria y señaló que mientras Buenos Aires cuenta con una amplia red, el norte perdió buena parte de esa infraestructura. Por eso, celebró la recuperación de servicios destinados al transporte de cargas desde Tucumán hacia Rosario.

Rutas nacionales

Acevedo también puso el foco en el estado de las rutas nacionales y cuestionó la falta de mantenimiento. Advirtió que esa situación no solamente compromete la seguridad vial, sino que además dificulta la salida de la producción y limita el desarrollo del turismo y la conectividad entre las provincias del Norte.

Rossana Chahla: “Tenemos que facilitar el entorno para las industrias”

Rossana Chahla: “Tenemos que facilitar el entorno para las industrias”

El vicegobernador sostuvo que esos desafíos requieren una articulación entre los sectores público y privado. “Quienes generan la riqueza son las empresas privadas”, afirmó, y consideró que el Estado debe generar las condiciones necesarias para su crecimiento.

En ese marco, recordó que la Legislatura aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y luego avanzó con un régimen provincial para fomentar inversiones.

Paulino Rodrigues, politólogo y periodista: “La Argentina puede duplicar sus exportaciones en 10 años”

Paulino Rodrigues, politólogo y periodista: “La Argentina puede duplicar sus exportaciones en 10 años”

También destacó la promoción de la Economía del Conocimiento y la incorporación de actividades vinculadas con los videojuegos y la producción cinematográfica.

Acevedo aseguró que la Legislatura continuará trabajando en herramientas para acompañar al sector productivo y destacó la necesidad de alcanzar acuerdos. “Si nos ponemos de acuerdo y avizoramos qué es lo que queremos, los tucumanos lo vamos a superar”, concluyó.

Temas TucumánBuenos AiresHonorable Legislatura de TucumánRosarioMiguel AcevedoArgentinaSeguridad Vial
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Según Agricultura de la Nación, hubo un récord de exportaciones lácteas durante los siete meses del año

Según Agricultura de la Nación, hubo un récord de exportaciones lácteas durante los siete meses del año

La suba de las cuotas de los colegios impactó en la inflación tucumana

La suba de las cuotas de los colegios impactó en la inflación tucumana

Molinos Río de la Plata adquiere el Complejo San Salvador

Molinos Río de la Plata adquiere el Complejo San Salvador

Boom de compras al exterior: récord de paquetes que llegan al aeropuerto de Ezeiza

Boom de compras al exterior: récord de paquetes que llegan al aeropuerto de Ezeiza

Ruta 9: una nueva concesionaria debuta con peaje digital y mantenimiento, pero la autovía a Las Termas queda fuera de juego

Ruta 9: una nueva concesionaria debuta con peaje digital y mantenimiento, pero la autovía a Las Termas queda fuera de juego

Lo más popular
La mora en los créditos a las familias alcanzó el 18% en julio y suma 21 meses de suba continua
1

La mora en los créditos a las familias alcanzó el 18% en julio y suma 21 meses de suba continua

La urgencia le gana al proyecto: San Martín necesita pensar en construir
2

La urgencia le gana al proyecto: San Martín necesita pensar en construir

¿Por qué nos preguntamos si la inteligencia artificial podrá matarnos?
3

¿Por qué nos preguntamos si la inteligencia artificial podrá matarnos?

4

Cartas de lectores: una tucumana en el FMI

5

Cartas de lectores: Paseo Alberdi

Ranking notas premium
La conversación y el ruido
1

La conversación y el ruido

“Gracias por ponerle el cuerpo”: el Norte Rock unió generaciones en una jornada lluviosa
2

“Gracias por ponerle el cuerpo”: el Norte Rock unió generaciones en una jornada lluviosa

Ciro y Los Persas sorprendió en el Norte Rock con un homenaje a la Selección y a las Islas Malvinas
3

Ciro y Los Persas sorprendió en el Norte Rock con un homenaje a la Selección y a las Islas Malvinas

De un tributo a Los Piojos a conocer a Ciro: la historia de dos tucumanos que vivieron una particular previa al Norte Rock
4

De un tributo a Los Piojos a conocer a Ciro: la historia de dos tucumanos que vivieron una particular previa al Norte Rock

El Plan de la Mariposa hizo del Norte Rock una fiesta bajo la lluvia: euforia y conexión con el público
5

El Plan de la Mariposa hizo del Norte Rock una fiesta bajo la lluvia: euforia y conexión con el público

Más Noticias
La mora en los créditos a las familias alcanzó el 18% en julio y suma 21 meses de suba continua

La mora en los créditos a las familias alcanzó el 18% en julio y suma 21 meses de suba continua

Mes de la Industria: un encuentro para analizar el futuro de la actividad

Mes de la Industria: un encuentro para analizar el futuro de la actividad

Recuerdos fotográficos: 1956. “Leda y María” trajeron su espectáculo a Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1956. “Leda y María” trajeron su espectáculo a Tucumán

Monteros: un hombre pretendía dejar de pagar los alimentos de su hijo con autismo

Monteros: un hombre pretendía dejar de pagar los alimentos de su hijo con autismo

Hallan en Tucumán una finca con más de 500 plantas de marihuana

Hallan en Tucumán una finca con más de 500 plantas de marihuana

Escocia, Irlanda del Norte y Gales, con un sueño de independencia

Escocia, Irlanda del Norte y Gales, con un sueño de independencia

Sólo nos miran por la claraboya de nuestra política exterior

Sólo nos miran por la claraboya de nuestra política exterior

Comentarios