Cartas de lectores: Paseo Alberdi

Fui a conocer el llamado Paseo Alberdi en homenaje al prócer del mismo nombre. Como iniciativa lo considero muy eficaz para que todos los tucumanos y quienes visitan esta provincia conozcan la historia de quien fue uno de los mentores por el cual se sancionara la Constitución Nacional de 1853, como así de tantas obras escritas por él que enriquecieron nuestro acervo cultural. Pero al observar lo realizado en calle 24 de Septiembre casi esquina 25 de Mayo tengo que formular mis observaciones: no hay ningún cartel que identifique la existencia de dicho paseo; los conceptos de Alberdi explicativo sobre lo que significa la democracia, plasmada la inscripción en un libro abierto, es imposible leerlo, dado que está puesto en forma plana y no se puede leer correctamente porque no se resaltan los conceptos allí vertidos; se los debería haber puesto en un plano inclinado como si fuese un atril para que todo el mundo pudiera leer. En cuanto al busto, primera vez que veo, máxime tratándose de un prócer, que la placa fue colocada a la espalda. Lo correcto es que se la identificación en el frente; el que no conoce al prócer no se sabe de quién se trata. Los bancos colocados no siguen una armonía, pusieron una mezcla de cemento con respaldo de madera. No hay un cesto de papeles; no se a quién se le habrá ocurrido de haber inscripto en adoquines datos de su persona, sino los resaltan nadie se percatará de que hay algo escrito en la vereda. Resalto como positivo la instalación que en forma permanente está dando a conocer la historia de su vida y trayectoria a través de una grabación. Para finalizar no hay siquiera una mención que el solar donde funciona una pizzería, es donde nació Juan Bautista Alberdi; la única placa que existe está en el interior de la misma, y para que gente la vea tiene que pedir permiso a quienes están comiendo y correr la planta para que se enteren que allí nació Alberdi. Sin embargo, colocaron una placa con un pie, donde cuenta quienes eran las autoridades del municipio tanto como de la provincia. Espero que sanas críticas sean corregidas a la brevedad.