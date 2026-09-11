Boca venció a Central Córdoba con suplentes y ahora piensa en San Pablo

Resumen para apurados
- Boca venció 3-1 a Central Córdoba en La Bombonera por el Torneo Clausura, utilizando suplentes para preservar a los titulares de cara al cruce ante San Pablo.
- Con nueve variantes dispuestas por Arruabarrena, el equipo ganó con doblete de Ángel Romero y el primer gol de Enner Valencia; Cuitiño descontó sobre el final.
- El triunfo posiciona a Boca quinto con 14 puntos y ratifica el nivel del recambio antes de definir la serie clave por Copa Sudamericana en Brasil.
Nueve cambios suelen abrir más preguntas que certezas. Mucho más cuando el partido aparece en medio de una serie que puede marcar el semestre. Rodolfo Arruabarrena decidió guardar piernas pensando en San Pablo y el 3-1 sobre Central Córdoba terminó despejando cualquier duda. Boca cambió casi todo, pero no perdió competitividad. Y varios de los que habitualmente esperan aprovecharon su oportunidad.
Apenas Lautaro Blanco y Tomás Belmonte repitieron entre los titulares. El resto fue una apuesta por nombres con menos rodaje. Boca, sin embargo, no pareció un equipo improvisado. Arruabarrena movió casi todas las piezas y el tablero siguió funcionando.
Ángel Romero fue quien mejor entendió la oportunidad. Abrió el partido a los cinco minutos después de una buena construcción entre Sebastián Villa, Blanco y Enner Valencia. Y cuando Central Córdoba intentó crecer en el complemento, volvió a aparecer: recibió de Carlos Palacios y clavó un derechazo desde afuera del área en el ángulo.
Entre ambos goles apareció Valencia. Dylan Gorosito avanzó por derecha y lanzó el centro para que el ecuatoriano empujara la pelota y estableciera el 2-0. La definición fue sencilla. El significado, bastante mayor: fue su primer gol desde que llegó a Boca.
La contundencia fue otra de las buenas noticias. A los 11 minutos, Boca ya había construido una diferencia que le permitió manejar el partido sin necesidad de desgastarse. No fue una búsqueda desesperada por acumular goles. Eligió los momentos, bajó revoluciones y aceleró cuando encontró espacios.
Central Córdoba tuvo alguna ventana. Marco Iacobellis probó al comienzo y en el complemento sacó un zurdazo que rozó el travesaño. Pero cada intento de reacción encontró una respuesta. El golazo de Romero para el 3-0 terminó de romper cualquier posibilidad de discusión.
Desde ahí, La Bombonera ya empezó a mirar hacia Brasil.
Arruabarrena administró minutos, sacó a Belmonte y Valencia y encontró espacio hasta para el debut de Rodrigo Bacidalupe, que venía de marcar dos goles en Reserva ante Platense. Boca incluso pudo ampliar la diferencia, aunque Valencia desperdició un mano a mano después de una asistencia de Villa.
Martín Cuitiño descontó sobre el final, pero su gol apenas decoró el 3-1. Para entonces, la historia estaba resuelta.
Boca necesitaba los puntos por el Clausura (llegó a las 14 unidadades y escaló al quinto lugar), pero terminó llevándose algo más importante pensando en el Morumbí. Arruabarrena guardó titulares y los suplentes respondieron. Romero levantó la mano. Valencia rompió el cero. Los juveniles sumaron minutos.
La rotación aparecía como el principal riesgo de la noche. Terminó siendo la mejor noticia antes de jugarse buena parte del semestre en Brasil.