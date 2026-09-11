Boca venció a Central Córdoba con suplentes y ahora piensa en San Pablo

Ángel Romero fue quien mejor entendió la oportunidad. Abrió el partido a los cinco minutos después de una buena construcción entre Sebastián Villa, Blanco y Enner Valencia. Y cuando Central Córdoba intentó crecer en el complemento, volvió a aparecer: recibió de Carlos Palacios y clavó un derechazo desde afuera del área en el ángulo.