La AFA tomó una primera decisión sobre el reclamo de Vélez contra Boca por la Copa Argentina
El Tribunal de Disciplina le otorgó cinco días al “Xeneize” para presentar su descargo por la inclusión de seis extranjeros en la planilla. El “Fortín” pretende que se considere alineación indebida y reclama avanzar de fase.
Resumen para apurados
- La AFA abrió un expediente y dio cinco días a Boca para responder al reclamo de Vélez, que pide avanzar en Copa Argentina por exceso de extranjeros en la planilla.
- Vélez denunció la inclusión de seis extranjeros, aunque uno no jugó; Boca prepara su defensa argumentando que no hubo ventaja deportiva y apelará a sanciones económicas previas.
- Tras el descargo 'xeneize', el Tribunal de Disciplina definirá si aplica una sanción económica o deportiva que modifique la clasificación en el cuadro del torneo federal.
El reclamo de Vélez contra Boca por los octavos de final de la Copa Argentina tuvo su primera resolución oficial. El Tribunal de Disciplina de la AFA abrió el expediente y le otorgó al club presidido por Juan Román Riquelme un plazo de cinco días para tomar conocimiento de la presentación y realizar su descargo.
La medida fue adoptada de acuerdo con el artículo 36 del Código Disciplinario y todavía no implica una resolución sobre el fondo de la controversia.
Vélez presentó la protesta después de que Boca incluyera seis futbolistas extranjeros en la planilla del encuentro. El “Fortín” considera que, al no existir una excepción específica en el reglamento de la Copa Argentina, debería aplicarse el límite general de cinco extranjeros.
Los futbolistas incluidos fueron Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero. Los primeros cinco tuvieron participación, mientras que el paraguayo permaneció en el banco de suplentes.
Vélez sostiene que la presencia de Romero en la planilla igualmente vulneró la normativa, ya que estaba habilitado para ingresar. Por eso solicitó que la situación sea considerada una alineación indebida y que Boca sea sancionado con la derrota, lo que modificaría la clasificación.
La defensa que prepara Boca
La postura del “Xeneize” pasa por remarcar que Romero no ingresó y, por lo tanto, no existió una ventaja deportiva. También apelará a antecedentes en los que irregularidades administrativas terminaron con apercibimientos o sanciones económicas.
Precisamente, el mismo boletín del Tribunal incluyó una resolución que podría servir como antecedente. Lanús había protestado un partido del Torneo Clausura femenino porque Belgrano realizó seis modificaciones.
En ese caso, el Tribunal rechazó que existiera alineación indebida, mantuvo el triunfo 3-1 de Belgrano y aplicó solamente una sanción económica.
Ahora comenzará a correr el plazo para el descargo de Boca. Una vez presentada su defensa, el Tribunal deberá determinar si existió una infracción y, fundamentalmente, si corresponde una sanción deportiva que pueda modificar el cuadro de la Copa Argentina.