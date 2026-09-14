Primera B: Unión del Valle y El Rejunte mandan en la lucha por los playoffs

Resumen para apurados
- Unión del Valle y El Rejunte lideran sus zonas tras disputarse la cuarta fecha de la fase final de la Primera B tucumana para clasificar a los playoffs.
- Unión del Valle venció 3-2 a Barrio 20 de Junio y suma 10 puntos en la Zona A, mientras que El Rejunte goleó 9-2 a Pozo Largo para llegar a 9 en la Zona B.
- Los cuatro mejores clubes de cada grupo accederán a los playoffs; la fecha se completará el miércoles con el duelo pendiente entre Eudoro Avellaneda y Trancas.
La cuarta fecha de la segunda fase del Torneo Anual de Ascenso de Primera B tuvo una intensa programación y comenzó a definir el panorama de los equipos que buscan clasificarse a los playoffs.
En la Zona A, Unión del Valle derrotó 3-2 a Barrio 20 de Junio y quedó como único líder con 10 puntos. El equipo dirigido por Carlos Contreras consiguió la victoria gracias a los goles de Ezequiel Rossi, Pablo Aguiar y Alexis Cata.
Eudoro Avellaneda aparece segundo con nueve unidades y todavía tiene pendiente su encuentro como visitante frente a Deportivo Trancas, que se disputará el miércoles desde las 16. Más atrás se ubican Alianza Deportiva (5), Deportivo Trancas (4), Barrio 20 de Junio (1) y La Candelaria (1).
El Rejunte goleó y manda en la Zona B
En la Zona B, El Rejunte protagonizó la goleada de la jornada: venció 9-2 a Pozo Largo, en cancha de San Antonio, y se mantiene como único puntero con nueve puntos sobre 12 posibles.
El equipo conducido por la dupla Miguel Alvarado-Marcelo Gómez marcó mediante Javier Mangarella, Joel Velárdez, Brian Torres, Ignacio Herrera, en dos oportunidades, y Benjamín Herrera, autor de cuatro goles.
Además, Fundación Mapa derrotó 3-0 a Los Independientes de Tafí Viejo con un doblete de Santiago Medina y otro tanto de Agustín Espeche.
Detrás de El Rejunte aparecen La Florida y Sacachispas, ambos con siete puntos. Fundación Mapa suma cinco y, por el momento, ocupa el cuarto y último puesto de clasificación a los playoffs. Los Independientes tienen cuatro unidades y Pozo Largo cierra con una.