DeportesFútbol

Primera B: Unión del Valle y El Rejunte mandan en la lucha por los playoffs

La cuarta fecha de la segunda fase del Torneo Anual de Ascenso comenzó a marcar diferencias. Los cuatro mejores de cada zona avanzarán a los playoffs.

Primera B: Unión del Valle y El Rejunte mandan en la lucha por los playoffs
Gentileza Roque Armella (Prensa Unión del Valle)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Unión del Valle y El Rejunte lideran sus zonas tras disputarse la cuarta fecha de la fase final de la Primera B tucumana para clasificar a los playoffs.
  • Unión del Valle venció 3-2 a Barrio 20 de Junio y suma 10 puntos en la Zona A, mientras que El Rejunte goleó 9-2 a Pozo Largo para llegar a 9 en la Zona B.
  • Los cuatro mejores clubes de cada grupo accederán a los playoffs; la fecha se completará el miércoles con el duelo pendiente entre Eudoro Avellaneda y Trancas.
Resumen generado con IA

La cuarta fecha de la segunda fase del Torneo Anual de Ascenso de Primera B tuvo una intensa programación y comenzó a definir el panorama de los equipos que buscan clasificarse a los playoffs.

En la Zona A, Unión del Valle derrotó 3-2 a Barrio 20 de Junio y quedó como único líder con 10 puntos. El equipo dirigido por Carlos Contreras consiguió la victoria gracias a los goles de Ezequiel Rossi, Pablo Aguiar y Alexis Cata.

Eudoro Avellaneda aparece segundo con nueve unidades y todavía tiene pendiente su encuentro como visitante frente a Deportivo Trancas, que se disputará el miércoles desde las 16. Más atrás se ubican Alianza Deportiva (5), Deportivo Trancas (4), Barrio 20 de Junio (1) y La Candelaria (1).

El Rejunte goleó y manda en la Zona B

En la Zona B, El Rejunte protagonizó la goleada de la jornada: venció 9-2 a Pozo Largo, en cancha de San Antonio, y se mantiene como único puntero con nueve puntos sobre 12 posibles.

El equipo conducido por la dupla Miguel Alvarado-Marcelo Gómez marcó mediante Javier Mangarella, Joel Velárdez, Brian Torres, Ignacio Herrera, en dos oportunidades, y Benjamín Herrera, autor de cuatro goles.

Además, Fundación Mapa derrotó 3-0 a Los Independientes de Tafí Viejo con un doblete de Santiago Medina y otro tanto de Agustín Espeche.

Detrás de El Rejunte aparecen La Florida y Sacachispas, ambos con siete puntos. Fundación Mapa suma cinco y, por el momento, ocupa el cuarto y último puesto de clasificación a los playoffs. Los Independientes tienen cuatro unidades y Pozo Largo cierra con una.

Temas Liga Tucumana
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Liga Tucumana: Atlético Concepción goleó y así comenzó la cuarta fecha del Clausura

Liga Tucumana: Atlético Concepción goleó y así comenzó la cuarta fecha del Clausura

Lo más popular
Nieve en los Valles y 6° bajo cero: el último golpe del invierno antes del calor en Tucumán
1

Nieve en los Valles y 6° bajo cero: el último golpe del invierno antes del calor en Tucumán

Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán
2

Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán

Amplían la denuncia contra Catalán por su domicilio en Tucumán
3

Amplían la denuncia contra Catalán por su domicilio en Tucumán

“Juega el balón”: qué dijo el VAR sobre la polémica falta de Arambarri en Atlético Tucumán-River
4

“Juega el balón”: qué dijo el VAR sobre la polémica falta de Arambarri en Atlético Tucumán-River

Fiesta Nacional en Famaillá: una campeona y una empanada que llegó de Japón
5

Fiesta Nacional en Famaillá: una campeona y una empanada que llegó de Japón

Ranking notas premium
Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán
1

Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán

Las claves en el debate por la candidatura de Jaldo para 2027
2

Las claves en el debate por la candidatura de Jaldo para 2027

La conversación y el ruido
3

La conversación y el ruido

¿Quiebre total? Jaldo afirmó que de ninguna manera habrá un acuerdo con Manzur
4

¿Quiebre total? Jaldo afirmó que "de ninguna manera" habrá un acuerdo con Manzur

Trump habló de un “desastre potencial” por Malvinas y Milei avanza con nuevas sanciones
5

Trump habló de un “desastre potencial” por Malvinas y Milei avanza con nuevas sanciones

Más Noticias
“Quisieron instalar otra falacia”: la fuerte respuesta de Federico Beligoy tras las polémicas en Atlético Tucumán-River

“Quisieron instalar otra falacia”: la fuerte respuesta de Federico Beligoy tras las polémicas en Atlético Tucumán-River

Atlético Tucumán y otro viaje por la Copa Argentina: cuánto cuesta acompañar al “Decano” a Buenos Aires

Atlético Tucumán y otro viaje por la Copa Argentina: cuánto cuesta acompañar al “Decano” a Buenos Aires

“Juega el balón”: qué dijo el VAR sobre la polémica falta de Arambarri en Atlético Tucumán-River

“Juega el balón”: qué dijo el VAR sobre la polémica falta de Arambarri en Atlético Tucumán-River

Jubilaciones ANSES: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en octubre de 2026 con el nuevo aumento

Jubilaciones ANSES: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en octubre de 2026 con el nuevo aumento

Día Mundial del Hincha Decano: Atlético prepara vigilia, banderazo y actividades en homenaje a Luis Caro

Día Mundial del Hincha Decano: Atlético prepara vigilia, banderazo y actividades en homenaje a Luis Caro

Quién es el argentino que le entregó una bandera a Franco Colapinto en el GP de Madrid

Quién es el argentino que le entregó una bandera a Franco Colapinto en el GP de Madrid

Horóscopo chino: los signos bajo advertencia y los favorecidos en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos bajo advertencia y los favorecidos en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Cuándo corre Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del GP de Azerbaiyán

Cuándo corre Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del GP de Azerbaiyán

Comentarios