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Liga Tucumana: Graneros volvió a perder y Deportivo Aguilares goleó en Alberdi

El último campeón del Apertura cayó 2-1 ante Jorge Newbery y sufrió su segunda derrota consecutiva. Deportivo Aguilares venció 6-1 a Marapa y Bella Vista también tuvo una jornada contundente.

Deportivo Aguilares goleó 6-1 a Deportivo Marapa en Alberdi y consiguió su cuarto triunfo.
Deportivo Aguilares goleó 6-1 a Deportivo Marapa en Alberdi y consiguió su cuarto triunfo. Gentileza Antonella Bernuncio.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Graneros cayó 2-1 ante Jorge Newbery y Deportivo Aguilares goleó 6-1 a Marapa en Alberdi por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Tucumana de fútbol.
  • El campeón del Apertura sufrió su segunda derrota al hilo frente al Aviador, en una jornada donde las intensas lluvias obligaron a postergar cuatro encuentros programados.
  • La caída complica la defensa del título de Graneros, mientras la fecha se completará entre martes y miércoles con el debut de nuevos cuerpos técnicos y partidos clave.
Resumen generado con IA

La cuarta fecha del Torneo Clausura de la Primera A de la Liga Tucumana tuvo como una de sus principales novedades la segunda derrota consecutiva de Social y Deportivo Graneros. El último campeón del Apertura cayó 2-1 como visitante ante Jorge Newbery.

Por el Grupo F, Nahuel Zenteno fue la figura del “Aviador” al convertir los dos goles del triunfo. Benjamín Ruiz Rodríguez había conseguido el empate transitorio para Graneros.

En la misma zona, Deportivo Aguilares protagonizó una de las goleadas de la jornada: derrotó 6-1 como visitante a Deportivo Marapa, en Juan Bautista Alberdi. Ricardo Sosa marcó por duplicado y Gabriel Ávila, Santiago Díaz, Joel González y Nahuel Urueña completaron la cuenta.

También festejó San Lorenzo de Santa Ana, que venció 2-1 como visitante a Deportivo Llorens gracias a los goles de José Luis Ledesma y Fabricio Cejas.

Por el Grupo C, Lastenia y San Juan empataron 1-1 en el clásico barrial. Los dos tantos llegaron desde el punto penal: Samuel Páez convirtió para la “Gloria” y Enzo Díaz hizo lo propio para el “Santo del Este”.

Bella Vista, en tanto, goleó 5-0 a Santa Lucía por el Grupo D. Nahuel Herrera anotó dos veces, mientras que Matías Yubrín, Abel Olmos y Tomás Igarzábal completaron el marcador.

Nahuel Zenteno anotó un doblete contra Graneros. Nahuel Zenteno anotó un doblete contra Graneros. Gentileza José Nieto.

La lluvia alteró la programación

Las inclemencias del tiempo provocaron la suspensión de Ateneo Parroquial-San Fernando, Argentinos del Norte-San Martín y Almirante Brown-Juventud Unida. Estos encuentros se disputarán este martes. San José-Talleres, en cambio, fue suspendido por falta de seguridad.

También este martes jugarán Atlético Tucumán y Sportivo Guzmán, en San Jorge, en un partido que marcará el debut de Leandro Fligman como entrenador de los “Julianos”.

La programación continuará el miércoles con Unión Simoca-Concepción FC, San Ramón-Alto Verde, Graneros-San Lorenzo de Santa Ana, Central Norte-Villa Mitre, Atlético Concepción-Lastenia y San Antonio-Tucumán Central. Además, Ñuñorco enfrentará a La Providencia en cancha de Almirante Brown.

Temas San JuanClub Deportivo AguilaresJuan Bautista AlberdiBella VistaPartido Socialista GranerosLiga TucumanaArgentinaJorge Newbery
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