Liga Tucumana: Atlético Concepción goleó y así comenzó la cuarta fecha del Clausura

Resumen para apurados
- Atlético Concepción goleó 4-1 a Cruz Alta este viernes en Tucumán por la cuarta fecha del Torneo Clausura, afianzando su protagonismo en la cima de su grupo.
- Con goles de Espinosa, Domínguez, Amaya y Vildoza, el León dominó el encuentro. En la misma jornada, ganaron Garmendia FC y Azucarera Argentina, y hubo un empate en Burruyacú.
- La extensa cuarta jornada del certamen tucumano continuará durante el fin de semana y finalizará el próximo jueves con cruces interzonales y partidos clave de cada grupo.
La Liga Tucumana de Fútbol puso en marcha la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 de Primera División A, una jornada que se extenderá hasta el jueves 17 de septiembre y que comenzó con varios encuentros correspondientes a los distintos grupos y partidos interzonales.
La actividad del viernes tuvo como uno de los protagonistas a Garmendia FC, que derrotó 1-0 a Amalia en uno de los cruces interzonales. El único gol del encuentro fue convertido por Walter Corbalán, quien apareció para darle el triunfo al conjunto de Garmendia y permitirle comenzar la fecha con tres puntos.
En otro de los encuentros de la jornada, Atlético Concepción goleó 4-1 como visitante a Cruz Alta y volvió a dar una muestra de su protagonismo en el Clausura. El conjunto dirigido por Miguel “Tigre” Amaya resolvió buena parte de la historia durante el primer tiempo.
Facundo Espinosa, de penal, fue el encargado de abrir el marcador. Luego aparecieron Marcelo Domínguez y Jonatan Amaya para ampliar la diferencia y dejar a Atlético Concepción con una cómoda ventaja antes del descanso.
En el complemento, Luciano Vildoza volvió a golpear para el equipo visitante y estableció el 4-0. Cruz Alta consiguió descontar por intermedio de Luciano Fadel, aunque el tanto no modificó el rumbo de un partido que terminó con una clara victoria de Atlético Concepción.
Por el mismo Grupo C, en Burruyacú, Unión del Norte igualó 1-1 con San Lorenzo de Delfín Gallo. El conjunto local, conocido como los Cuervos de Burruyacú, tuvo como goleador a Máximo Ávila, que convirtió para Unión del Norte. Mientras que Lautaro Rojas marco para el Ciclón del Este.
Mientras tanto, por el Grupo G, Azucarera Argentina consiguió una importante victoria como visitante al superar 1-0 a Santa Rosa. El único tanto del encuentro fue marcado por Juan Pablo Carrazana, quien apareció para darle los tres puntos al conjunto visitante.
De esta manera, la jornada de viernes dejó triunfos importantes de Garmendia FC, Atlético Concepción y Azucarera Argentina, además del empate entre Unión del Norte y San Lorenzo de Delfín Gallo.
La cuarta fecha continuará durante el fin de semana y se extenderá hasta la próxima semana. La programación contempla encuentros correspondientes a los diferentes grupos y cruces interzonales.
El sábado, por el Grupo A, San José recibirá a Talleres, mientras que por el Grupo E, Bella Vista se enfrentará con Santa Lucía. También habrá actividad por el Grupo B, con Atlético Tucumán ante Sportivo Guzmán.
El domingo se disputará buena parte de la jornada. Por el Grupo A, Central Norte se medirá con Villa Mitre y Experimental enfrentará a All Boys. En el Grupo B, Argentino del Norte jugará ante San Martín. Por el Grupo C, Lastenia se enfrentará con San Juan, mientras que por el Grupo E, Ateneo Parroquial jugará ante San Fernando.
Además, se disputará el encuentro interzonal entre Almirante Brown y Juventud Unida.
La programación continuará durante la semana. El martes está previsto el encuentro entre Unión Simoca y Concepción FC por el Grupo G, además del partido entre Monteros y La Providencia. En la planificación también figura Atlético Tucumán-Sportivo Guzmán (Leandro Fligman regreso como técnico).
El miércoles habrá otra tanda de partidos, entre ellos San Antonio-Tucumán Central, Famaillá-San Pablo, San Ramón-Alto Verde y Atlético Concepción-Lastenia, mientras que el jueves la fecha se cerrará con Concepción FC-Azucarera Argentina.