Cine: una nueva visita al pasado más doloroso de la Argentina

Una herida

“Regreso a la Argentina 50 años después y lo hago con una historia que no es mía, pero que surge de una herida que conozco bien. Yo también fui secuestrado durante la dictadura argentina, pero el protagonista no soy yo. Elegí la ficción porque, a veces, es la única manera de acercarme a una verdad que la memoria por sí sola no puede revelar. ¿Qué significa sobrevivir? Durante mucho tiempo, imaginé que el cine podría ofrecer una vía de escape a esa pregunta. Nunca lo hizo. A través de su historia, quise explorar el momento en que el pasado irrumpe de nuevo en el presente”, describe el director, nacido en Santiago de Chile pero con fuerte despliegue artístico en el país.