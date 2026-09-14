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Los Leones tuvieron un debut demoledor en los Juegos Suramericanos: golearon 22-0 a Perú

El seleccionado argentino dominó de principio a fin en Santa Fe y comenzó el certamen con una victoria contundente. Franco Agostini fue la figura con cinco goles.

TRIUNFAZO. Los Leones golearon 22-0 a Perú.
TRIUNFAZO. Los Leones golearon 22-0 a Perú.
Hace 35 Min

Resumen para apurados

  • En Santa Fe, Los Leones golearon 22-0 a Perú en su debut en los Juegos Suramericanos 2026 para iniciar el certamen continental con una victoria aplastante.
  • Con cinco tantos de Franco Agostini, el equipo dominó el juego. El DT Juan Manuel Vivaldi combinó jóvenes promesas con medallistas de bronce del Mundial 2026.
  • El seleccionado buscará mantener el ritmo y sumar rodaje internacional este miércoles ante Brasil, continuando su camino hacia el podio en el torneo suramericano.
Resumen generado con IA

Los Leones comenzaron los Juegos Suramericanos 2026 con una demostración de contundencia. El seleccionado argentino de hockey sobre césped goleó 22-0 a Perú en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey y tuvo un estreno prácticamente perfecto en la competencia.

Argentina estableció diferencias desde el comienzo y dominó el encuentro de principio a fin. Franco Agostini encabezó la producción ofensiva con cinco goles, mientras que Mateo Torrigiani convirtió cuatro y Santiago Tarazona aportó tres.

La cuenta se completó con los dobletes de Yaco Kovalivker y Joaquín Costa, además de los tantos de Luca Dulor, Tomás Ruiz, Mateo Serrano, Nicolás Rodríguez, Thomas Habif y Martín Ferreiro.

Un plantel con experiencia mundialista

Para afrontar los Juegos Suramericanos, el entrenador Juan Manuel Vivaldi apostó por un plantel mayoritariamente joven, aunque acompañado por varios jugadores con recorrido internacional.

Entre ellos aparecen Ferreiro, Habif, Ruiz y Nicolás Cicileo, integrantes del equipo que consiguió el tercer puesto en el Mundial 2026. Su experiencia será una de las referencias para un grupo que busca aprovechar el torneo para seguir sumando rodaje.

Después del contundente 22-0 ante Perú, Argentina tendrá rápidamente un nuevo desafío. Los Leones volverán a jugar el miércoles desde las 10 frente a Brasil, por una nueva jornada de los Juegos Suramericanos.

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