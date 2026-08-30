Los Leones hicieron historia y consiguieron la medalla de bronce en el Mundial

Resumen para apurados
- La selección argentina de hockey masculino venció 2-1 a Países Bajos y ganó la medalla de bronce en el Mundial de la disciplina.
- Con goles de Tomás Domene y Matías Rey, el equipo de Lucas Rey superó la igualdad neerlandesa y volvió al podio mundialista tras 12 años.
- El logro reafirma a Argentina en la élite internacional, sumándose a los hitos de La Haya 2014 y el oro olímpico obtenido en Río 2016.
Los Leones derrotaron por 2-1 a Países Bajos y consiguieron una histórica medalla de oro en el Mundial de Hockey. El conjunto dirigido por Lucas Rey reaccionó en los momentos determinantes del juego para subirse al podio internacional, después de 12 años.
En un partido muy disputado y con ambos equipos enfocados en el orden táctico, en el tercer cuarto Tomás Domene aprovechó un preciso pase de Facundo Zárate para desviar la bocha y establecer el 1-0 parcial que ilusionó a los argentinos.
En el último tramo, Países Bajos volcó sus líneas al ataque en busca del empate y lo consiguió transitoriamente tras un córner corto convertido por Floris Middendorp. Lejos de desmoronarse, Los Leones siguieron en la búsqueda de la recompensa, que llegó tras un despeje defensivo en el área rival, cuando la bocha quedó en posición de Matías Rey, quien sacó un certero remate para sellar el 2-1 definitivo.
Con esta victoria, Los Leones coronaron una campaña histórica, que se suma al recordado podio obtenido en la Copa del Mundo de La Haya 2014 y a la inolvidable medalla dorada conseguida en los Juegos Olímpicos de Río 2016 bajo la conducción de Carlos Retegui.