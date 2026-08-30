Los Leones hicieron historia y consiguieron la medalla de bronce en el Mundial

En el último tramo, Países Bajos volcó sus líneas al ataque en busca del empate y lo consiguió transitoriamente tras un córner corto convertido por Floris Middendorp. Lejos de desmoronarse, Los Leones siguieron en la búsqueda de la recompensa, que llegó tras un despeje defensivo en el área rival, cuando la bocha quedó en posición de Matías Rey, quien sacó un certero remate para sellar el 2-1 definitivo.