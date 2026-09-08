Las "Naranjitas" tienen todo listo: las convocadas para el Argentino de Selecciones Sub-19

¿Cómo estará integrada la otra zona?

En la zona A estarán la Asociación Marplatense, Federación Entrerriana, Asociación Santafesina y Asociación Sudoeste de Buenos Aires. En ese grupo aparece el que, a priori, será el rival más fuerte del torneo: Buenos Aires, una de las grandes potencias del hockey argentino y un seleccionado que promete ser uno de los equipos más exigentes de la competencia