Las "Naranjitas" tienen todo listo: las convocadas para el Argentino de Selecciones Sub-19

Resumen para apurados
- La selección tucumana Sub-19 de hockey femenino confirmó a sus 20 convocadas para disputar el torneo Argentino Ascenso "A" del 17 al 20 de septiembre en Monte Hermoso.
- El plantel armado por Agustín Décima y Santiago Vargas cuenta con fuerte base de Jockey Club y Tucumán Rugby, e integrará la Zona B junto a Neuquén, Bahía Blanca y Santiago.
- Las Naranjitas buscarán liderar su grupo para avanzar en la competencia nacional y lograr el ansiado ascenso de categoría en una exigente cita deportiva.
El seleccionado tucumano Sub-19 de hockey sobre césped ya tiene a sus 20 jugadoras para afrontar un nuevo desafío a nivel nacional. El cuerpo técnico de “Las Naranjitas” confirmó la lista definitiva que representará a Tucumán en el Argentino de Selecciones Sub-19 Ascenso “A” Damas, que se disputará del jueves 17 al domingo 20 en Monte Hermoso.
La convocatoria realizada por la dupla técnica Agústin Décima-Santiago Vargas reúne a jugadoras de distintos clubes, con una importante presencia de equipos tucumanos. La lista está integrada por Lucía Mía Albornoz (Jockey Club), Isabela Belluscio (Universitario), Renata Brandan (San Martín), Catalina Bravo (San Martín), Camila Duhart (Jockey Club), Serafina Frías Silva (Tucumán Rugby), Lucía Galíndez (Tucumán Rugby), Agustina García Galo (Tucumán Rugby), Delfina Lazcano (BACRC de Buenos Aires), Sofía Luna (Jockey Club), Sofía Melchiori (Natación y Gimnasia), Julieta Nadra (Jockey Club), María del Rosario Rebora (Jockey Club), Ana Valentina Suárez (Natación y Gimnasia), Oliva Suklje Scarso (Los Tarcos), Catalina Vallejo (Tucumán Rugby), Victoria Fagalde (Tucumán Rugby), Julieta Vigo (Tucumán Rugby), Valentina Zar (Jockey Club) y Valentina Solana Valenzuela (Los Tarcos).
De esta manera, Jockey Club y Tucumán Rugby son los clubes que más representantes aportan, con seis jugadoras cada uno. Además, San Martín y Natación y Gimnasia cuentan con dos representantes cada uno, mientras que Universitario, Los Tarcos y BACRC de Buenos Aires también tienen presencia en el plantel.
Tucumán formará parte de la zona B, donde tendrá como rivales a Federación Neuquina, Asociación Bahiense y Federación de Santiago del Estero.
¿Cómo estará integrada la otra zona?
En la zona A estarán la Asociación Marplatense, Federación Entrerriana, Asociación Santafesina y Asociación Sudoeste de Buenos Aires. En ese grupo aparece el que, a priori, será el rival más fuerte del torneo: Buenos Aires, una de las grandes potencias del hockey argentino y un seleccionado que promete ser uno de los equipos más exigentes de la competencia
La fase inicial será una instancia clave para las tucumanas, que buscarán posicionarse entre los equipos que avancen en la competencia y mantener viva la ilusión.