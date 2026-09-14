Causa Sueños Compartidos: condenaron a José López, a los hermanos Schoklender y absolvieron a Julio de Vido por el plan de viviendas
El Tribunal Oral Federal N°5 dictó el veredicto en la causa por el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. También fueron absueltos otros cuatro exfuncionarios.
Resumen para apurados
- El TOF 5 condenó este lunes en Comodoro Py a José López y los hermanos Schoklender, y absolvió a Julio De Vido por el desvío de fondos en la causa Sueños Compartidos.
- La causa investigó fraudes con fondos de viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Las penas en suspenso se fijaron horas antes de que prescribiera la acción penal.
- La Justicia ordenó decomisar más de $206 millones por el daño al Estado. Los fundamentos se darán el 13 de noviembre, lo que abrirá paso a las apelaciones de las partes.
El Tribunal Oral Federal N°5 absolvió al exministro de Planificación Federal Julio De Vido en la causa Sueños Compartidos, mientras que condenó a los exfuncionarios José López y Abel Fatala y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.
El veredicto fue dictado este lunes en los tribunales de Comodoro Py 2002 por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. La resolución se conoció un día antes de que, según el plazo considerado por la Fiscalía, prescribiera la acción penal.
Qué condenas dictó la Justicia en la causa Sueños Compartidos
José López, exsecretario de Obras Públicas, y Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas, fueron condenados a 2 años y 9 meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua como coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Por su parte, Sergio Schoklender, exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, recibió una pena de 2 años y 8 meses de prisión condicional, mientras que su hermano Pablo Schoklender fue condenado a 2 años y 4 meses, ambos como partícipes necesarios.
Las penas fueron inferiores a las solicitadas por el fiscal Diego Velasco, quien había pedido 6 años de prisión para De Vido, López, Fatala y los hermanos Schoklender, y 4 años para el resto de los imputados.
Quiénes fueron absueltos en Sueños Compartidos
Además de Julio De Vido, el tribunal absolvió a Carlos Castellano, exfuncionario del Ministerio de Planificación; Daniel Freidin, exasesor de Fatala; y Daniel Nasif y Karina Nasif, exfuncionarios provinciales de Santiago del Estero.
Al comienzo de la audiencia, los jueces rechazaron los planteos realizados por las defensas relacionados con la insubsistencia de la acción penal por vulneración del plazo razonable, la prescripción de la acción penal y la nulidad de los alegatos de los acusadores.
La Justicia ordenó decomisar más de $206 millones
El tribunal también dispuso, por mayoría, el decomiso de los bienes que habían sido cautelados por $206.438.454,05.
Según la resolución, ese monto fue determinado como el correspondiente a los fondos públicos desviados que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales. La cifra deberá ser ajustada al momento en que la sentencia quede firme.
Cuándo se conocerán los fundamentos del fallo
La jueza Adriana Palliotti anunció que el tribunal fijó una audiencia para el 13 de noviembre a las 17, cuando se realizará la lectura de los fundamentos de las condenas y las absoluciones.
La causa Sueños Compartidos investigó el manejo de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales a través del programa impulsado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.