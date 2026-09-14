Crece la polémica por el traslado de oro al exterior y el PJ reclama la presencia de Bausili en el Senado

Resumen para apurados
- Senadores del PJ pidieron citar al titular del BCRA, Santiago Bausili, al Senado para que informe sobre el envío de 13 toneladas de oro al exterior y el riesgo de embargos.
- El pedido surge tras afirmar Bausili que el oro está en Suiza, lo que fue desmentido por la oposición y matizado por la AGN, que denunció demoras en el acceso a datos.
- En medio de la controversia, el oficialismo intentará aprobar en el Congreso una reforma a la Carta Orgánica del Banco Central para blindar la continuidad del funcionario.
La oposición avanzó en el Senado con un pedido de citación “urgente” al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, luego de sus recientes declaraciones sobre el destino de las reservas de oro del país que fueron trasladadas al exterior.
La solicitud fue presentada este lunes por los senadores Juliana Di Tullio y Martín Soria, ambos del Partido Justicialista (PJ), con el respaldo del bloque. El objetivo es que Bausili concurra a las comisiones correspondientes de la Cámara alta para brindar informes “detallados, verbales y documentados” sobre el traslado y la localización de las reservas de oro realizado durante 2024.
Entre los puntos que los senadores le exigen explicar figuran el destino y la custodia de los lingotes. En particular, reclaman precisiones sobre las fechas de los traslados, las empresas que participaron del transporte terrestre y aéreo, el lugar exacto donde fueron depositados, la cantidad de lingotes y quiénes fueron los responsables de evaluar su calidad.
También solicitan información sobre las condiciones contractuales y los rendimientos de la operación. En ese sentido, piden conocer los plazos, los beneficios acordados para el país, las responsabilidades vinculadas con la seguridad y los rendimientos proyectados o generados por las colocaciones.
Otro de los puntos que genera preocupación está relacionado con el riesgo de eventuales embargos. Los senadores quieren saber si el Estado argentino o el Banco Central recibieron notificaciones formales sobre intenciones de embargo cautelar o ejecutivo por parte de acreedores extranjeros.
A su vez, el pedido reclama explicaciones sobre la información incluida en las memorias y los Estados Contables correspondientes a 2024 y 2025. Los legisladores cuestionan que esos documentos hayan omitido precisar la cantidad, valuación, localización y riesgos de la operatoria y preguntan si esa omisión contraviene las Normas Contables Profesionales Argentinas y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF / NIC 1).
Por último, Di Tullio y Soria solicitaron que Bausili presente las actas de Directorio y las actuaciones administrativas vinculadas con la tramitación del envío del metal precioso.
La discusión por el destino del oro
El pedido de citación surgió luego de la exposición que realizó Bausili días atrás, cuando por primera vez explicó públicamente dónde se encuentran las reservas de oro retiradas de las arcas del Banco Central. Según afirmó, las reservas están depositadas en un banco de Suiza y todo el proceso fue auditado por la Auditoría General de la Nación (AGN).
Un día después, Di Tullio cuestionó esa versión. La senadora sostuvo que las 13 toneladas de oro en lingotes se encuentran en Inglaterra y acusó al titular del Banco Central de haber mentido.
“Todos saben que el oro de los argentinos está en el Bank of England en Londres, pero Bausili le miente a los argentinos y a los senadores y senadoras de la Nación”, afirmó.
Las dudas no se limitaron al destino de los lingotes. También quedaron cuestionamientos sobre el papel que tuvo la AGN en la auditoría de las reservas.
Bausili había señalado durante su presentación que los balances correspondientes a 2023, 2024 y 2025, así como el movimiento del oro, “fue auditado por la AGN”. Sin embargo, el titular del organismo, Juan Manuel Olmos, aclaró que los balances de 2023 y 2024 sí fueron auditados, pero no los restantes.
Además, Olmos explicó que el movimiento del oro constituye una auditoría separada que recién ahora puede realizarse, debido a que anteriormente el Banco Central no había entregado la información necesaria.
De esta manera, tanto las afirmaciones de Bausili sobre el destino de las 13 toneladas de oro como sus dichos sobre la auditoría de la AGN quedaron bajo cuestionamiento. En relación con este último punto, Olmos atribuyó la demora a “la negativa del BCRA a brindar información”.
El oficialismo acelera la reforma del Banco Central
Mientras la oposición reclama explicaciones por el oro, el oficialismo busca acelerar en el Senado el tratamiento de una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.
Uno de los cambios propuestos establece que para remover al presidente de la entidad serían necesarios los votos de los dos tercios de ambas cámaras del Congreso. La modificación es interpretada como una forma de fortalecer la continuidad de Bausili al frente del BCRA.
En ese marco, el oficialismo convocó a Labor Parlamentaria para este miércoles a las 14. La intención es llevar el proyecto al recinto el jueves y avanzar con la aprobación definitiva de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de Inocencia Fiscal II.