Di Tullio acusó a Bausili de mentir en el Senado: "El oro está en Londres"

Qué informó la Auditoría General de la Nación

El nuevo elemento de la controversia es una nota oficial que el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, le envió este jueves a Di Tullio. El documento responde a dos consultas sobre el estado de los balances del Banco Central y el avance de la auditoría específica sobre la trazabilidad del oro colocado en el extranjero.