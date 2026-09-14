Prosiguen las obras de modernización y puesta en valor de la Terminal de Ómnibus Bernabé Aráoz

Resumen para apurados
- El Gobierno de Tucumán avanza esta semana con las obras de modernización en la Terminal Bernabé Aráoz para mejorar el servicio y la infraestructura del principal nodo de micros.
- Las reformas se ejecutan sin frenar la operatividad e incluyen la puesta en valor de la Torre de Control, un nuevo destacamento policial, sanitarios y un área de enfermería.
- Las futuras etapas sumarán climatización, parquización y accesos peatonales, consolidando un espacio más seguro, funcional y confortable para miles de pasajeros diarios.
El plan de obras destinado a modernizar la Terminal de Ómnibus de Tucumán “Bernabé Aráoz” continúa. El proyecto también apunta a recuperar y poner en valor las instalaciones, con intervenciones progresivas que abarcan distintos sectores del complejo y que buscan mejorar las condiciones para pasajeros, trabajadores, empresas y comerciantes.
Las obras son impulsadas por el gobernador Osvaldo Jaldo y llevadas adelante por el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, que conduce Marcelo Nazur, con el objetivo de transformar uno de los principales puntos de ingreso y egreso de la provincia, destacó el Gobierno en un comunicado.
Entre los trabajos actualmente en ejecución se destaca la adecuación y puesta en valor de la Torre de Control, un sector fundamental para el funcionamiento operativo de la Terminal. También se encuentra en su etapa final el Puesto de Enfermería, cuya entrega está prevista para la próxima semana y que permitirá brindar mejores condiciones para la atención y asistencia dentro del complejo.
En el sector comercial se lleva adelante la reubicación y adecuación de locales, una intervención que permitirá liberar el área actualmente destinada al casino y avanzar en la generación de un nuevo acceso principal al sector de shopping, mejorando la circulación y organización de los espacios.
Asimismo, se ejecutan trabajos de remodelación y reorganización de sectores de logística, junto con la reubicación de las dependencias de la CNRT, adecuando los espacios para optimizar su funcionamiento. En el Patio de Comidas comenzaron las obras de construcción y adecuación de los sanitarios, mientras que también avanzan intervenciones en el Block 4.
El plan contempla además nuevas etapas de trabajo, entre ellas la instalación de equipos de aire acondicionado, la ejecución y renovación de sanitarios en distintos sectores, mejoras en el estacionamiento, intervención del acceso peatonal y tareas de parquización y puesta en valor de los espacios exteriores.
Entre las obras recientemente finalizadas se encuentra el nuevo Destacamento Policial, que permitirá fortalecer las condiciones de seguridad y atención dentro del predio. También concluyeron los trabajos de pavimentación de los sectores de acceso y salida de micros, mejorando la circulación y las condiciones operativas del área de movimiento de unidades.
Las intervenciones se desarrollan de manera progresiva y permiten mantener el funcionamiento habitual de la Terminal mientras se avanza en la transformación de sus distintos sectores, con el objetivo de generar espacios más funcionales, seguros, accesibles y confortables para los miles de usuarios que diariamente transitan por el complejo.
De esta manera, el Gobierno provincial continúa avanzando con una intervención integral sobre la Terminal Bernabé Aráoz, fortaleciendo su infraestructura y acompañando el crecimiento y las necesidades de uno de los principales espacios de conectividad de Tucumán.