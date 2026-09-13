Festival de Venecia: La ovación más larga en la historia le hace un guiño triunfal al documental NAZA

La entrega

La ceremonia de clausura y entrega de premios del Festival de Venecia se podrá seguir en vivo en Argentina este sábado, desde las 14. Los premios se entregan en la Sala Grande del Palazzo del Cinema, en la isla del Lido. Al no contar con derechos de televisión abierta o cable exclusivo en la región, la forma de seguirlo gratis, en vivo y de manera online es a través de los canales oficiales del festival: en la web oficial, mediante la sección de streaming y por YouTube a través del canal oficial de la organización (BiennaleChannel), que emite la señal limpia de la gala con traducción al inglés e italiano.