Festival de Venecia: La ovación más larga en la historia le hace un guiño triunfal al documental NAZA

Resumen para apurados
- En el Festival de Venecia, el documental "NAZA" de Yuval Abraham y Rachel Szor recibió una ovación récord de casi 25 minutos por retratar el conflicto en Gaza.
- Filmado en secreto durante tres años, el documental expone testimonios de militares israelíes sobre el uso de inteligencia artificial para seleccionar objetivos bélicos.
- Pese a perfilarse como favorita del público, las ovaciones históricas rara vez garantizan el máximo galardón ante las deliberaciones del jurado oficial.
Si bien no incide en la decisión de los jurados una ovación de 25 minutos, no queda al margen luego de la exposición de un film en un festival. Deja un eco claro. En la penúltima jornada de la reunión en Venecia que termina hoy se exhibió "NAZA" el impactante largometraje dirigido por los periodistas e investigadores israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor que aborda la crudeza del conflicto en Gaza desde adentro. La audiencia estuvo de pie aplaudiendo durante 24 minutos y medio, récord que superó la marca anterior del festival, que pertenecía a "The Voice of Hind Rajab" (22 minutos) del año previo, y se posiciona como una de las mayores ovaciones registradas en cualquier festival de cine a nivel mundial.
No hacen la diferencia
Las ovaciones no inciden directamente en las decisiones del jurado, y la mayoría de las películas que logran récords de aplausos no se llevan el premio mayor de su festival. Los estudios de la industria cinematográfica demuestran que no existe una correlación real entre la duración del aplauso y el palmarés final, el éxito en taquilla o la crítica posterior.
Las ovaciones masivas suelen ser un termómetro de la emoción del público de gala o de la relevancia política de un tema, pero los jurados deliberan a puerta cerrada bajo criterios puramente artísticos y narrativos. Lo que es seguro es que "NAZA" no va a dejar indiferente a nadie dado el impacto que ya ha logrado entre el público de Venecia.
¿Cómo se hizo?
La película se rodó en secreto en los tejados de Tel Aviv, entrevistando a 24 oficiales y soldados israelís. Tardando tres años en editarse, utilizando por nombre el término "NAZA" para referirse a los daños colaterales que se esperan en cualquier clase de ataque, la película es la gran favorita para ganar el Festival de Venecia.
Algo bastante evidente cuando se pausaron 25 minutos aplaudiendo la película. El filme expone detalladamente el uso de sistemas tecnológicos avanzados y programas asistidos por IA (como el software conocido como Lavender) para identificar objetivos humanos a gran escala, simulando el proceso a un "videojuego" o a una producción "en fábrica", según cita el portal “The National News”.
Las producciones más aplaudidas
En los grandes festivales europeos es una tradición arraigada que la prensa mida los aplausos con cronómetro. Tras el histórico logro de "NAZA" en Venecia, así queda el panorama de las mayores ovaciones de la historia del cine:
- Cannes: El laberinto del fauno (2006) 22 minutos. Dirigida por Guillermo del Toro, ostenta el récord absoluto e invicto del Festival de Cannes desde hace dos décadas.
- Cannes: Fahrenheit 9/11 (2004) 20 minutos. El polémico documental de Michael Moore ocupa el segundo puesto histórico en Cannes y es de los pocos en el top que ganó la Palma de Oro.
- Cannes: Los Javis (Proyecto 2026) 20 minutos. Empató el segundo lugar histórico de Cannes en la edición de 2026.
- Venecia: The Voice of Hind Rajab (2025) 22-23 minutos. Dirigida por Kaouther Ben Hania, recrea la trágica historia real de una niña palestina atrapada en Gaza, manteniendo el récord en Venecia hasta la llegada de NAZA.
La entrega
La ceremonia de clausura y entrega de premios del Festival de Venecia se podrá seguir en vivo en Argentina este sábado, desde las 14. Los premios se entregan en la Sala Grande del Palazzo del Cinema, en la isla del Lido. Al no contar con derechos de televisión abierta o cable exclusivo en la región, la forma de seguirlo gratis, en vivo y de manera online es a través de los canales oficiales del festival: en la web oficial, mediante la sección de streaming y por YouTube a través del canal oficial de la organización (BiennaleChannel), que emite la señal limpia de la gala con traducción al inglés e italiano.