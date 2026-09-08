Argentina XV tendrá un exigente desafío en noviembre: enfrentará a Inglaterra A en Bath
El equipo dirigido por el tucumano Álvaro Galindo jugará el 6 de noviembre en el Recreation Ground. El seleccionado argentino llegará al encuentro después de haber sido subcampeón del Américas Rugby Championship.
Resumen para apurados
- Argentina XV enfrentará a Inglaterra A el 6 de noviembre en Bath, Inglaterra, en un exigente amistoso internacional para medirse ante una potencia del rugby mundial.
- El equipo de Álvaro Galindo llega tras ser subcampeón del Américas Rugby Championship ante Chile y volverá a medirse con los ingleses tras 17 años sin enfrentamientos.
- El cruce servirá para evaluar el recambio generacional y consolidar la plataforma de desarrollo de jugadores con proyección hacia el seleccionado mayor de Los Pumas.
Argentina XV ya tiene confirmado uno de sus próximos grandes desafíos internacionales. El equipo dirigido por Álvaro Galindo viajará a Inglaterra para medirse con Inglaterra A, la segunda selección de “La Rosa”, en un amistoso que se disputará el sábado 6 de noviembre en el Recreation Ground de Bath.
El compromiso representará una prueba de alto nivel para el seleccionado argentino y marcará el reencuentro entre ambos equipos después de 17 años. La última vez que se enfrentaron fue durante la Copa Churchill de 2009, certamen en el que el conjunto inglés consiguió imponerse en dos oportunidades.
Argentina XV llegará a la gira europea con mayor rodaje competitivo. El equipo de Galindo viene de participar en el Américas Rugby Championship, donde alcanzó la final y terminó como subcampeón después de una definición extremadamente ajustada frente a Chile XV. El seleccionado trasandino se impuso por 28-27 y dejó al conjunto argentino a solamente un punto del título.
Una prueba ante la segunda selección inglesa
Para Inglaterra A, en cambio, el partido frente a Argentina XV significará el comienzo de su temporada. El combinado funciona como uno de los principales espacios de desarrollo de jugadores para el seleccionado mayor que conduce Steve Borthwick.
En los últimos tiempos, nombres como Noah Caluori, Emmanuel Iyogun y George Kloska utilizaron su paso por Inglaterra A como plataforma antes de conseguir sus primeras oportunidades en el equipo principal.
El Recreation Ground de Bath también se ha convertido en uno de los escenarios utilizados para este tipo de compromisos. En noviembre del año pasado, Inglaterra A recibió allí a los All Blacks XV.
Argentina XV tendrá ahora la posibilidad de medirse con otra de las estructuras de desarrollo más importantes del rugby internacional. Después de quedar a las puertas del título continental, el equipo de Galindo tendrá en noviembre una prueba de otra dimensión ante Inglaterra A.