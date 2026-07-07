México: tiros y muerte en Sinaloa

El gobierno informó que el incidente ocurrió el viernes, luego de que efectivos de la Marina fueron agredidos por hombres armados en este distrito donde actúa la organización fundada por el condenado Joaquín “El Chapo” Guzmán. En el operativo fueron detenidos “tres integrantes de un grupo delictivo, con armas, municiones y equipo táctico”, indicó la secretaría de Seguridad.