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México: tiros y muerte en Sinaloa

Un militar y 10 agresores muertos.

México: tiros y muerte en Sinaloa
Hace 2 Hs

Un militar mexicano y 10 presuntos criminales murieron en un enfrentamiento armado en el estado de Sinaloa, uno de los más violentos del país por una pugna interna de un cártel.

El gobierno informó que el incidente ocurrió el viernes, luego de que efectivos de la Marina fueron agredidos por hombres armados en este distrito donde actúa la organización fundada por el condenado Joaquín “El Chapo” Guzmán. En el operativo fueron detenidos “tres integrantes de un grupo delictivo, con armas, municiones y equipo táctico”, indicó la secretaría de Seguridad.

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Las autoridades no detallaron qué célula criminal lanzó la agresión en el municipio de Mazatlán, feudo del cartel de Sinaloa. La organización está sumida en una disputa entre facciones leales a líderes históricos de la banda: “El Chapo” e Ismael “El Mayo” Zambada, ambos encarcelados en Estados Unidos.

Tras la agresión, que dejó un militar muerto y dos heridos, fuerzas federales se desplegaron en la zona y en el municipio de El Rosario, lo que derivó en otro enfrentamiento.

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