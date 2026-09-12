Lanzó una campaña solidaria para el tratamiento de su hijo con autismo y un estafador le robó lo recaudado

Resumen para apurados
- Una madre de Ushuaia denunció que un estafador desvió donaciones destinadas al tratamiento de autismo de su hijo en México, tras difundirse un alias bancario erróneo.
- La familia busca reunir 37.000 dólares para viajar en octubre. El sospechoso usó la errata emitida en una radio para registrar la cuenta y apoderarse del dinero solidario.
- La causa recayó en la Justicia fueguina, mientras la madre teme no llegar a la meta económica a tiempo y denuncia la falta de herramientas para resolver ciberestafas.
Desde principios de junio, cuando Luján Tito supo que había conseguido un tratamiento para su hijo de cuatro años, comenzó a vender comida y a organizar eventos solidarios. El objetivo es reunir U$S 37.000 para viajar a la ciudad de Monterrey, en México.
En el centro de investigación NeuroCytonix, el nene recibirá el tratamiento con Cytotron desde el 7 de octubre hasta el 8 de noviembre. Esto representa una gran mejoría en su calidad de vida, ya que Mateo no habla, tiene alta sensibilidad auditiva y sensorial, y padece muchas crisis, según explicó su madre. Mateo fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista.
Hay una lista de espera de hasta siete años porque es el único lugar en el mundo donde lo hacen, señaló Luján en diálogo con TN. Fue un milagro que lo hayan seleccionado, aseguró, y destacó que es el primer nene de Tierra del Fuego en recibir esta oportunidad.
Con la esperanza de dar a conocer su historia, creó la campaña Todos por Mateo, que difunde a través de la cuenta de Instagram mateoignacio2022.
Hace más de una semana, Luján finalmente consiguió que la prensa fueguina difundiera su caso. Me hicieron una nota en FM Ushuaia y ellos difundieron mal un alias, relató, aunque aclaró que se trató de un error honesto.
La madre de Mateo no imaginó que una equivocación de solo dos letras la convertiría en víctima de una estafa. Una semana después de la entrevista, al notar que no recibía donaciones, revisó su cuenta de Mercado Pago y descubrió que un desconocido aprovechó el error para crear una cuenta con el alias errado y quedarse con el dinero de la colaboración.
El sábado se me generó una duda, me fijé en Mercado Pago y me di cuenta de que el alias errado es de José Daniel Piriz, de Chacabuco, Buenos Aires. Averigüé por internet y vi que este hombre ya tiene un modus operandi, reclamó. En la cuenta de Instagram dedicada a Mateo, Luján alertó a la comunidad y dos personas la contactaron para contarle que el mismo hombre las había estafado.
Al buscar el nombre José Daniel Piriz, Luján encontró una nota de Diario Móvil sobre el caso de Emma, una nena que sufrió un ACV y necesitaba viajar a Buenos Aires para atenderse en el Hospital Garrahan. La familia inició una campaña en redes, pero aparecieron estafadores que utilizaron alias muy parecidos con el fin de obtener el beneficio, indicó el medio citado. En aquella ocasión, además de José Daniel Piriz, figuraba Lucas Nahuel Piriz como segundo destinatario con un alias similar.
Cuando falta menos de un mes para el viaje a Monterrey, su madre intenta conseguir ayuda. Toda esta semana estuve muy desesperada porque tenemos que pagar U$S 37.000 y solo hemos reunido U$S 4500, no llegamos, y yo no sé cuánto le habrá donado la gente, lamentó Luján.
En paralelo, logró que la radio corrigiera el alias, pero otros medios difundieron la nota con el error, explicó. Les escribí a las páginas, pero siguió circulando.
Luján radicó una denuncia en la Comisaría Quinta de Ushuaia, donde le informaron que al tratarse de una estafa cibernética y estar el responsable en otra provincia, no saben qué puede pasar. La causa quedó a cargo del juez Federico Vidal, del Juzgado de Instrucción número 3. Sin embargo, teme que el caso no se resuelva. Acá si no sos familiar de un político o un juez, o si no tenés abogado, no te ayudan. No hay esperanza, lamentó.