Lanzó una campaña solidaria para el tratamiento de su hijo con autismo y un estafador le robó lo recaudado

Luján radicó una denuncia en la Comisaría Quinta de Ushuaia, donde le informaron que al tratarse de una estafa cibernética y estar el responsable en otra provincia, no saben qué puede pasar. La causa quedó a cargo del juez Federico Vidal, del Juzgado de Instrucción número 3. Sin embargo, teme que el caso no se resuelva. Acá si no sos familiar de un político o un juez, o si no tenés abogado, no te ayudan. No hay esperanza, lamentó.