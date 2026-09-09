Narcos tercerizarían el cultivo de marihuana para obtener mayores ganancias

Resumen para apurados
- La policía detuvo a un hombre de 75 años en Bella Vista, Tucumán, tras hallar 194 plantas de marihuana presuntamente tercerizadas por narcos.
- El operativo de la Didrop ocurrió en una quinta. La modalidad busca maximizar ganancias en el NOA, región donde el secuestro de cannabis se duplicó.
- Tucumán lidera el ranking de decomisos en el NOA, lo que obliga a las fuerzas de seguridad a rediseñar controles ante nuevas formas de producción local.
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