Seguridad

Narcos tercerizarían el cultivo de marihuana para obtener mayores ganancias

Un hombre de 75 años fue detenido por cultivar 194 plantas en una casa quinta de Bella Vista. Se duplicó el secuestro de esta droga en el NOA. Tucumán lidera el ranking de decomisos.

HALLAZGO. En una casa quinta de Bella Vista, efectivos de la Didrop secuestraron 194 plantas de marihuana.
HALLAZGO. En una casa quinta de Bella Vista, efectivos de la Didrop secuestraron 194 plantas de marihuana.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La policía detuvo a un hombre de 75 años en Bella Vista, Tucumán, tras hallar 194 plantas de marihuana presuntamente tercerizadas por narcos.
  • El operativo de la Didrop ocurrió en una quinta. La modalidad busca maximizar ganancias en el NOA, región donde el secuestro de cannabis se duplicó.
  • Tucumán lidera el ranking de decomisos en el NOA, lo que obliga a las fuerzas de seguridad a rediseñar controles ante nuevas formas de producción local.
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