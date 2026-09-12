Mirá el 1x1 de Atlético Tucumán tras la derrota contra River en el Monumental

Luis Ingolotti (5)

No pudo salvar a su equipo como en otros partidos. Estuvo casi siempre bien parado para contener algunos remates de media distancia, aunque da la sensación de que quedó lejos de la pelota en el primer gol.



Leonel Di Plácido (5)

Tuvo muchísimo trabajo con Galván, Almada y Acuña por su sector. Estaba haciendo un partido aceptable hasta que de su lado nació la jugada que armó el juvenil Meza para el 2-1 definitivo.



Clever Ferreira (7)

No tuvo problemas para imponerse en numerosos duelos dentro del área y despejar. Su gol estuvo a punto de quedar en la historia, otra vez apareciendo frente a uno de los dos grandes.



Luciano Vallejo (6)

También tuvo muchísimo trabajo, tanto para acompañar a Ferreira en la zaga como para relevar a Galván. Hizo un buen partido, bien parado para anticipar y ganar duelos.



Ignacio Galván (6)

Tuvo mucha participación tanto en defensa como en ataque. No logró influir demasiado en el último tercio, pero sí aportó gambeta y recuperación en la mitad de la cancha.



Renzo Tesuri (5)

Tuvo varios problemas para contener a Acuña y luego prácticamente no participó en ataque, condicionado por la inferioridad numérica. Fue reemplazado en el entretiempo y se retiró visiblemente molesto del estadio.



Leonel Vega (6)

Cumplió con su función de recuperar siempre que pudo en el centro del campo, una zona que River dominó por jerarquía durante buena parte del partido.



Lautaro Godoy (7)

Fue el más participativo de mitad de cancha hacia adelante. Puede perder algunas pelotas, pero es quien más la pide, se mueve, gambetea y genera faltas. También aporta despliegue.



Franco Nicola (2)

Su expulsión puede generar discusión, pero lo cierto es que llegó innecesariamente tarde sobre Martínez Quarta. Condenó a su equipo a jugar con uno menos durante más de 80 minutos por una falta muy evitable en la mitad de la cancha.



Nicolás Laméndola (5)

Intentó mucho, pero sin demasiados resultados. Cada vez que buscó gambetear fue bien rodeado por la defensa de River. El equipo levantó por su sector cuando Canelo ingresó en su lugar.



Leandro Díaz (4)

Quedó condicionado por la expulsión de Nicola, pero su aporte mientras estuvo en cancha fue casi nulo. Se mostró fastidioso cuando la pelota no le llegaba, tuvo poca voluntad para el retroceso y casi nada de influencia en ataque.



Ramiro Ruiz Rodríguez (6)

Cumplió bien con su función. Recuperó pelotas en la mitad de la cancha y se mantuvo cerca de los centrales, esperando que alguna le quedara. No ocurrió, pero su ingreso fue correcto.



Julián Fernández (5)

Desde lo táctico, su ingreso fue correcto para reforzar la mitad de la cancha, aunque su aporte no fue demasiado influyente. Cumplió con darle una mano al equipo en defensa.



Alexis Canelo (-)

Entró muy bien, activo y ganando duelos. Estuvo cerca de marcar el empate con un remate que impactó en el poste.



Gabriel Compagnucci (-)

Ingresó por Godoy a los 87 minutos y no alcanzó a incidir en el juego.