Atlético Tucumán estuvo cerca de la hazaña, pero River golpeó sobre el final

Para entonces, el clima con el arbitraje ya estaba completamente cargado. Tal vez por eso, el cabezazo de Clever Ferreira se gritó como un desahogo. Porque no fue solamente el 1 a 1. Fue el premio para un equipo que había corrido durante casi todo el partido con uno menos, que sostuvo el orden cuando el desarrollo invitaba al derrumbe y que nunca dejó de creer que una pelota podía devolverlo al encuentro. El empate parecía una enorme recompensa al esfuerzo.