“Cuando me c..., me doy cuenta enseguida”: Falcioni explotó contra el arbitraje tras la derrota ante River

Resumen para apurados
- Tras la derrota ante River en Tucumán, el DT Julio César Falcioni cuestionó con dureza al arbitraje por considerar que perjudicaron a su equipo con fallos desiguales.
- El entrenador fue expulsado tras reclamar una roja no sancionada a River por falta a Alexis Canelo y recordó polémicas decisiones arbitrales sufridas fechas atrás.
- Pese al riesgo de sanciones por sus dichos, Falcioni y Atlético Tucumán deberán enfocarse en el cruce de cuartos de final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia.
Julio César Falcioni dejó en segundo plano el análisis futbolístico y apuntó con dureza contra el arbitraje después de la derrota de Atlético Tucumán frente a River. El entrenador consideró correcta la expulsión de Franco Nicola, pero cuestionó con fuerza que no se haya aplicado el mismo criterio en una infracción sobre Alexis Canelo y volvió a reclamar por decisiones que, según entiende, perjudicaron al “Decano”.
“Quiero hablar de lo que pasó hoy acá. Ya nos pasó hace 15 días con Andrés Merlos y hoy nos vuelve a pasar, con el que está arriba en la cabina y con el que está abajo en la cancha. Entonces, si Atlético molesta, nos tienen que avisar”, lanzó Falcioni en conferencia de prensa, en un partido que tuvo a Andrés Gariano como árbitro principal y a Silvio Trucco en el VAR.
El “Emperador” insistió especialmente sobre una acción en la que Canelo recibió una fuerte infracción. “La expulsión de Nicola creo que es correcta. Levantó la pierna cuando no tenía que levantarla. Pero también creo que era expulsión del jugador de River por la falta sobre Canelo. Me extraña que para algunas cosas miren y para otras no, que unas las valoren y otras no”, cuestionó.
La bronca del entrenador fue todavía más lejos. “Parece que la banda empezó a funcionar de nuevo. La banda de River y la banda que, para un color, toma determinadas decisiones y para el otro no. Quería venir a la conferencia para decir esto”, disparó.
El esfuerzo del equipo
Más allá del enojo con el arbitraje, Falcioni valoró la respuesta de sus jugadores después de quedar con uno menos durante buena parte del encuentro.
“Lo positivo es el esfuerzo del grupo, que no se dio por vencido nunca. Jugar contra un rival como River, con los jugadores que tiene, no es fácil. Hay que felicitar al grupo porque hizo un gran esfuerzo, se la jugó y, especialmente en el segundo tiempo, emparejó mucho el partido con un hombre menos”, destacó.
El DT también lamentó que el equipo no haya podido sostener el resultado hasta el cierre. “Había que aguantar dos minutos más. Jugamos casi todo el partido con 10 hombres y creo que lo aguantamos bastante bien. River manejó bien la pelota, pero no encontraba muchas opciones para penetrarnos”, analizó.
Además, recordó la chance de Canelo que dio en el palo y que pudo haber cambiado el desarrollo. “Tuvimos esa posibilidad que podría haber significado el empate antes. Nuestros ataques no fueron permanentes, pero intentamos ser un poco más profundos. Yo no acostumbro a hacer cambios en el vestuario, pero me parecía que el equipo lo necesitaba”, explicó.
“Si esto me cuesta la cabeza, me voy”
Falcioni volvió sobre el arbitraje cuando le preguntaron por sus referencias a “las bandas” y redobló su postura.
“No estoy haciendo una denuncia. Estoy diciendo que las bandas van siempre para el mismo lado. Funcionó todo el campeonato pasado, dejaron de funcionar cuando se vieron apremiados y ahora que están un poco más liberados parece que vuelven a funcionar”, afirmó.
Y agregó: “Yo soy simplemente un técnico. Si esto me cuesta la cabeza, me voy para mi casa. Puedo vivir tranquilo sin necesidad de trabajar. Trabajo porque me gusta, pero no me gusta que me perjudiquen. Yo antes de que él fuera polvo o paja ya estaba dentro de una cancha y cuando me cagan (sic) me doy cuenta enseguida”.
También explicó por qué terminó expulsado. “Yo entré para preguntar cómo estaba Canelo, porque si no teníamos que hacer un cambio, y ahí me echaron. Por ahí me echaron bien, pero todo lo demás estuvo muy mal”, sostuvo.
Ahora, la Copa Argentina
Con el enojo todavía fresco, el entrenador ya debe girar rápidamente hacia el próximo objetivo. Atlético volverá a entrenarse este domingo y el martes viajará para afrontar el miércoles el duelo frente a Independiente Rivadavia por los cuartos de final de la Copa Argentina.
“Felicité a los jugadores por el esfuerzo que hicieron. Ahora lo importante es recuperarlos”, explicó.
Consultado sobre cuánto significaría ganar ese partido, Falcioni fue terminante: “Pasar a semifinales, no más que eso”.
Así, el “Decano” deberá dejar atrás una noche cargada de bronca y desgaste para enfocarse en un cruce que puede marcar buena parte de su temporada. Pero antes de irse de la conferencia, Falcioni dejó claro cuál fue su principal lectura de la jornada: para él, el resultado no se explica únicamente desde lo futbolístico.