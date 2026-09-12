“Cuando me c..., me doy cuenta enseguida”: Falcioni explotó contra el arbitraje tras la derrota ante River

“Quiero hablar de lo que pasó hoy acá. Ya nos pasó hace 15 días con Andrés Merlos y hoy nos vuelve a pasar, con el que está arriba en la cabina y con el que está abajo en la cancha. Entonces, si Atlético molesta, nos tienen que avisar”, lanzó Falcioni en conferencia de prensa, en un partido que tuvo a Andrés Gariano como árbitro principal y a Silvio Trucco en el VAR.