Mirá las dos polémicas de Atlético Tucumán-River que desataron la bronca de Falcioni

El duelo entre Atlético Tucumán y River dejó varias acciones discutidas alrededor del arbitraje de Andrés Gariano. La principal controversia estuvo concentrada en dos jugadas que tuvieron consecuencias diferentes: la expulsión de Franco Nicola en el primer tiempo y, más tarde, una infracción de Agustín Arambarri sobre Alexis Canelo que fue sancionada, pero no terminó con tarjeta roja.