Mirá las dos polémicas de Atlético Tucumán-River que desataron la bronca de Falcioni

Resumen para apurados
- Julio César Falcioni criticó con dureza al árbitro Andrés Gariano por fallos divididos y fue expulsado en la derrota de Atlético Tucumán ante River Plate en Tucumán.
- La polémica surgió por la expulsión de Franco Nicola en el local frente a una dura falta de Mauro Arambarri sobre Alexis Canelo que no recibió la misma sanción disciplinaria.
- El reclamo reaviva el debate sobre la falta de criterio uniforme en el arbitraje del fútbol argentino y dejará a Atlético sin su DT para el próximo compromiso del torneo.
El duelo entre Atlético Tucumán y River dejó varias acciones discutidas alrededor del arbitraje de Andrés Gariano. La principal controversia estuvo concentrada en dos jugadas que tuvieron consecuencias diferentes: la expulsión de Franco Nicola en el primer tiempo y, más tarde, una infracción de Agustín Arambarri sobre Alexis Canelo que fue sancionada, pero no terminó con tarjeta roja.
La primera acción ocurrió cuando Nicola fue a disputar una pelota con la pierna elevada y terminó impactando a Lucas Martínez Quarta. El volante de Atlético terminó expulsado. Incluso Julio César Falcioni, después del partido, reconoció que la roja podía considerarse correcta por la altura de la pierna.
“Me parece que la expulsión de Nicola fue correcta. Levantó la pierna cuando no la tenía que levantar”, sostuvo el entrenador. Su reclamo, sin embargo, apuntó a lo que entendió como una falta de uniformidad en el criterio utilizado durante el resto del encuentro.
â ï¸â FRANCO NICOLA EXPULSADO EN ATLÃTICO TUCUMAN POR ESTA ACCIÃN. pic.twitter.com/lEVvReitWi— Sudanalytics (@sudanalytics_) September 12, 2026
La jugada que encendió el reclamo
La otra acción que generó discusión tuvo como protagonista a Canelo. El atacante recibió una fuerte infracción de Mauro Arambarri, con una barrida desde atrás, y desde el banco de Atlético reclamaron una sanción mayor.
Gariano cobró la falta, pero no consideró que la acción fuera merecedora de expulsión. Tampoco hubo una modificación posterior de la decisión. Allí se concentró buena parte del enojo del cuerpo técnico local, que entendió que la jugada debía haber sido revisada con el mismo rigor aplicado en la expulsión de Nicola.
"ERA UNA ROJA CLARA, CASI LE PARTE A UN COMPAÃERO. EL ÃRBITRO DIJO QUE NO PASÃ NADA"— SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2026
ð¥ Clever Ferreira, autor del empate transitorio con un gran cabezazo, hablÃ³ sobre la polÃ©mica de la noche en TucumÃ¡n... Â¿Gariano debiÃ³ expulsar a Arambarri por la patada que le dio a Canelo? pic.twitter.com/GAD0hZTeVi
Falcioni fue contundente al referirse a esa diferencia de criterio. “También creo que era expulsión del jugador de River por la falta sobre Canelo. Me extraña que para algunas cosas miren y para otras no, que unas las valoren y otras no”, expresó.
La comparación entre ambas acciones fue el eje central del reclamo “decano”. Mientras la infracción de Nicola terminó dejando a Atlético con 10 hombres durante buena parte del encuentro, la entrada sobre Canelo no derivó en una sanción equivalente.
Reclamos durante todo el partido
Las protestas del banco local no se limitaron a esas dos jugadas. Durante distintos pasajes del encuentro hubo cuestionamientos hacia Gariano por el criterio utilizado para sancionar infracciones menores, especialmente en acciones divididas en las que desde Atlético entendían que el árbitro favorecía con mayor frecuencia a River.
Ese malestar fue creciendo con el desarrollo del partido y tuvo a Falcioni como principal protagonista. El entrenador fue amonestado en dos oportunidades y terminó expulsado, por lo que tuvo que abandonar el campo antes del final.
Después explicó que su última protesta estuvo vinculada justamente con la situación de Canelo. Según relató, ingresó para consultar por el estado físico del delantero ante la posibilidad de tener que realizar un cambio y allí recibió la sanción definitiva.