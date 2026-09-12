DeportesFútbol

Mirá las dos polémicas de Atlético Tucumán-River que desataron la bronca de Falcioni

La expulsión de Franco Nicola y una fuerte infracción sobre Alexis Canelo concentraron los reclamos del “Decano” contra el arbitraje.

FINAL CALIENTE. Los árbitros se retiraron del campo en medio de los reclamos de Atlético, tras un partido marcado por varias decisiones discutidas.
FINAL CALIENTE. Los árbitros se retiraron del campo en medio de los reclamos de Atlético, tras un partido marcado por varias decisiones discutidas. OSVALDO RIPOLL / LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Julio César Falcioni criticó con dureza al árbitro Andrés Gariano por fallos divididos y fue expulsado en la derrota de Atlético Tucumán ante River Plate en Tucumán.
  • La polémica surgió por la expulsión de Franco Nicola en el local frente a una dura falta de Mauro Arambarri sobre Alexis Canelo que no recibió la misma sanción disciplinaria.
  • El reclamo reaviva el debate sobre la falta de criterio uniforme en el arbitraje del fútbol argentino y dejará a Atlético sin su DT para el próximo compromiso del torneo.
Resumen generado con IA

El duelo entre Atlético Tucumán y River dejó varias acciones discutidas alrededor del arbitraje de Andrés Gariano. La principal controversia estuvo concentrada en dos jugadas que tuvieron consecuencias diferentes: la expulsión de Franco Nicola en el primer tiempo y, más tarde, una infracción de Agustín Arambarri sobre Alexis Canelo que fue sancionada, pero no terminó con tarjeta roja.

“Cuando me c..., me doy cuenta enseguida”: Falcioni explotó contra el arbitraje tras la derrota ante River

“Cuando me c..., me doy cuenta enseguida”: Falcioni explotó contra el arbitraje tras la derrota ante River

La primera acción ocurrió cuando Nicola fue a disputar una pelota con la pierna elevada y terminó impactando a Lucas Martínez Quarta. El volante de Atlético terminó expulsado. Incluso Julio César Falcioni, después del partido, reconoció que la roja podía considerarse correcta por la altura de la pierna.

“Me parece que la expulsión de Nicola fue correcta. Levantó la pierna cuando no la tenía que levantar”, sostuvo el entrenador. Su reclamo, sin embargo, apuntó a lo que entendió como una falta de uniformidad en el criterio utilizado durante el resto del encuentro.

La jugada que encendió el reclamo

La otra acción que generó discusión tuvo como protagonista a Canelo. El atacante recibió una fuerte infracción de Mauro Arambarri, con una barrida desde atrás, y desde el banco de Atlético reclamaron una sanción mayor.

Gariano cobró la falta, pero no consideró que la acción fuera merecedora de expulsión. Tampoco hubo una modificación posterior de la decisión. Allí se concentró buena parte del enojo del cuerpo técnico local, que entendió que la jugada debía haber sido revisada con el mismo rigor aplicado en la expulsión de Nicola.

Falcioni fue contundente al referirse a esa diferencia de criterio. “También creo que era expulsión del jugador de River por la falta sobre Canelo. Me extraña que para algunas cosas miren y para otras no, que unas las valoren y otras no”, expresó.

La comparación entre ambas acciones fue el eje central del reclamo “decano”. Mientras la infracción de Nicola terminó dejando a Atlético con 10 hombres durante buena parte del encuentro, la entrada sobre Canelo no derivó en una sanción equivalente. 

Reclamos durante todo el partido

Las protestas del banco local no se limitaron a esas dos jugadas. Durante distintos pasajes del encuentro hubo cuestionamientos hacia Gariano por el criterio utilizado para sancionar infracciones menores, especialmente en acciones divididas en las que desde Atlético entendían que el árbitro favorecía con mayor frecuencia a River.

Ese malestar fue creciendo con el desarrollo del partido y tuvo a Falcioni como principal protagonista. El entrenador fue amonestado en dos oportunidades y terminó expulsado, por lo que tuvo que abandonar el campo antes del final.

Después explicó que su última protesta estuvo vinculada justamente con la situación de Canelo. Según relató, ingresó para consultar por el estado físico del delantero ante la posibilidad de tener que realizar un cambio y allí recibió la sanción definitiva.

Temas Club Atlético River PlateJulio César FalcioniAlexis CaneloFranco NicolaTorneo Clausura 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Atlético Tucumán-River: así será el operativo de acceso al Monumental José Fierro

Atlético Tucumán-River: así será el operativo de acceso al Monumental José Fierro

Atlético Tucumán venció 2-1 a Racing por la octava fecha del Clausura

Atlético Tucumán venció 2-1 a Racing por la octava fecha del Clausura

Leonel Vega, antes de enfrentar a River: Es un partido único, en lo emocional y deportivo

Leonel Vega, antes de enfrentar a River: "Es un partido único, en lo emocional y deportivo"

Atlético Tucumán definió cómo será la venta de entradas para recibir a River: todo lo que hay que saber

Atlético Tucumán definió cómo será la venta de entradas para recibir a River: todo lo que hay que saber

Mirá el 1x1 de Atlético Tucumán en el triunfo contra Racing

Mirá el 1x1 de Atlético Tucumán en el triunfo contra Racing

Lo más popular
Malvinas: Trump advirtió que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido sería un desastre potencial
1

Malvinas: Trump advirtió que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido sería un "desastre potencial"

Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”
2

Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”

¿Vas a la cancha o al Norte Rock? Preparate porque así estará el tiempo en Tucumán
3

¿Vas a la cancha o al Norte Rock? Preparate porque así estará el tiempo en Tucumán

El Norte Rock 2026 ya está en marcha: todo lo que tenés que saber para disfrutar del festival
4

El Norte Rock 2026 ya está en marcha: todo lo que tenés que saber para disfrutar del festival

Cuestionan la candidatura de Jaldo y el Gobierno salió al cruce
5

Cuestionan la candidatura de Jaldo y el Gobierno salió al cruce

Ranking notas premium
Jaldo frente a Manzur y Alfaro: emociones y acciones rumbo a 2027
1

Jaldo frente a Manzur y Alfaro: emociones y acciones rumbo a 2027

Hubo dos nuevas denuncias en contra del profesor de danza acusado de abusar de una alumna de 12 años
2

Hubo dos nuevas denuncias en contra del profesor de danza acusado de abusar de una alumna de 12 años

IA y educación: ¿cuánto falta para que nuestros hijos dejen de razonar?
3

IA y educación: ¿cuánto falta para que nuestros hijos dejen de razonar?

Trabajamos para ver el sol y la montaña: Carcelino, el vino que transforma vidas en una prisión de Mendoza
4

"Trabajamos para ver el sol y la montaña": Carcelino, el vino que transforma vidas en una prisión de Mendoza

Educación: 10 temas más importantes que las pruebas PISA
5

Educación: 10 temas más importantes que las pruebas PISA

Más Noticias
Colapinto superó a Gasly y el director de Alpine destacó su actuación: “Hizo un trabajo brillante”

Colapinto superó a Gasly y el director de Alpine destacó su actuación: “Hizo un trabajo brillante”

El colectivo de River quedó atascado en el hotel y demoró el traslado al estadio

El colectivo de River quedó atascado en el hotel y demoró el traslado al estadio

El Norte Rock 2026 ya está en marcha: todo lo que tenés que saber para disfrutar del festival

El Norte Rock 2026 ya está en marcha: todo lo que tenés que saber para disfrutar del festival

Atlético Tucumán-River: así será el operativo de acceso al Monumental José Fierro

Atlético Tucumán-River: así será el operativo de acceso al Monumental José Fierro

Un operativo con 200 efectivos y 60 móviles vigila el traslado de los hinchas de River hacia la capital

Un operativo con 200 efectivos y 60 móviles vigila el traslado de los hinchas de River hacia la capital

Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”

Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”

Malvinas: Trump advirtió que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido sería un desastre potencial

Malvinas: Trump advirtió que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido sería un "desastre potencial"

El fin de semana para mirar hacia adentro: los signos del horóscopo chino que transformarán su vida, según Ludovica Squirru

El fin de semana para mirar hacia adentro: los signos del horóscopo chino que transformarán su vida, según Ludovica Squirru

Comentarios