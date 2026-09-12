Norte Rock 2026: cómo será el ingreso, qué se puede llevar y todo lo que tenés que saber para disfrutar del festival

Resumen para apurados
- El festival Norte Rock 2026 se realiza este sábado en Yerba Buena, Tucumán, reuniendo a bandas como Ciro y Los Persas y Ratones Paranoicos ante miles de asistentes.
- El acceso al Predio Castillo abre a las 15 por avenida Perón, con canje de entradas desde las 10, áreas gastronómicas y estrictas restricciones de elementos permitidos.
- El evento consolida a Tucumán como un polo cultural y de espectáculos en el NOA, impulsando además la visibilidad y el desarrollo de bandas emergentes locales.
Llegó el día. El Norte Rock 2026, uno de los grandes festivales de rock del NOA, se llevará a cabo este sábado en el Predio Castillo, ubicado en avenida Perón y Bascary, en Yerba Buena.
Miles de fanáticos podrán disfrutar de las presentaciones de Ciro y Los Persas, El Plan de la Mariposa y Los Ratones Paranoicos. La programación también incluye a bandas locales emergentes como La Llorona y su Jardín de Dragones y La Belisario.
Cinco claves para tener en cuenta
1. ¿Por dónde será el ingreso?
Las puertas del Predio Castillo se abrirán a partir de las 15 y el ingreso será por avenida Perón.
Desde la organización recomendaron al público llegar con anticipación, tener el ticket a mano y organizar previamente el ingreso para poder disfrutar de la jornada desde el comienzo.
2. ¿Qué no se puede llevar?
Entre los elementos que no estarán permitidos dentro del predio se encuentran:
- Ecovasos
- Reposeras
- Conservadoras
- Palos de selfie
- Aerosoles
- Mate
- Carpas
- Drones
- Cámaras GoPro
- Paraguas.
- Bengalas o pirotecnia.
- Alimentos y bebidas.
- Elementos punzocortantes.
El canje de entradas se puede realizar a partir de las 10 y continuará habilitado hasta el final del evento.
De esta manera, quienes todavía tengan pendiente realizar el canje podrán hacerlo durante una amplia franja horaria.
4. ¿Qué se puede llevar?
El público podrá ingresar con medicamentos prescriptos, banderas sin palo, caramañolas vacías, cinturones de hebilla chica, cigarrillos cerrados, cargadores portátiles, protector solar, riñoneras, lonas, celulares, frutas, coches de bebé, mamaderas, mochilas, encendedores, pilotos, gorras y anteojos.
5. ¿Qué habrá dentro del predio?
Durante la jornada habrá food trucks con distintas propuestas gastronómicas y puntos de hidratación distribuidos en diferentes sectores del predio.
También funcionará un Beer Garden de Cerveza Norte, destinado exclusivamente a mayores de 18 años.