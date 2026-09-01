Tres capítulos y una muerte que todavía genera interrogantes: la serie de Netflix que todos están viendo

Resumen para apurados
- La docuserie "Death of the Pastor’s Wife", estrenada el 26 de agosto en Netflix, lidera el ranking mundial al narrar la controvertida muerte de Mica Miller en EE. UU.
- Mica se suicidó en 2024 tras denunciar persecución y hostigamiento durante su divorcio del pastor John-Paul Miller, exponiendo una relación de poder y violencia.
- El éxito global renueva el escrutinio sobre el caso de cara al juicio federal contra el pastor por ciberacoso y falso testimonio, previsto para octubre.
Netflix volvió a encontrar una historia capaz de captar la atención de millones de espectadores. “Death of the Pastor’s Wife” se estrenó el 26 de agosto de este año y rápidamente se transformó en un fenómeno internacional. La producción documental reconstruye el caso de Mica Miller, una joven que apareció muerta a los 30 años, y profundiza en la relación que mantuvo con el pastor John-Paul “JP” Miller y en los acontecimientos que precedieron a su muerte.
La serie tiene tres episodios y una duración total aproximada de 2 horas y 16 minutos. El primer capítulo dura 43 minutos, el segundo 48 y el tercero 45.
Dirigida por Julia Willoughby Nason y Mike Gasparro, realizadores conocidos por trabajos vinculados al género criminal como “Murdaugh Murders: A Southern Scandal” y “American Murder: Gabby Petito”, la docuserie utiliza un formato que combina imágenes inéditas, diarios, mensajes, registros policiales y testimonios de familiares y personas cercanas a la víctima.
El resultado tuvo una rápida repercusión entre los usuarios de la plataforma. De acuerdo con FlixPatrol, “Death of the Pastor’s Wife” ocupa el primer lugar entre las series de Netflix más populares en todo el mundo.
Una relación marcada por la diferencia de edad y el poder
Mica Francis conoció a John-Paul Miller cuando era adolescente y asistía a la iglesia Solid Rock, en Myrtle Beach, Carolina del Sur. En aquel momento, él era religioso, estaba casado y tenía cinco hijos.
Según documentos judiciales y las conversaciones mantenidas posteriormente con testigos por la familia de la fallecida, ambos comenzaron una relación en 2015. Mica tenía entonces 20 años y JP, 35.
Los dos terminaron divorciándose de sus respectivas parejas y se casaron el 7 de noviembre de 2017. La diferencia de edad entre ambos aparecía como uno de los obstáculos dentro de la relación.
El hecho de que Mica hubiera conocido al predicador cuando todavía era muy joven es uno de los elementos que la docuserie utiliza para analizar la dinámica de poder que existía dentro del vínculo.
Con el paso de los años, el matrimonio comenzó a deteriorarse. En octubre de 2023, Mica presentó una demanda de divorcio, aunque el proceso fue desestimado en febrero de 2024.
Poco después, Miller presentó una solicitud de separación que también terminó siendo rechazada por las autoridades.
En marzo de ese año, Mica denunció ante la Policía que habían cortado los neumáticos de su vehículo y aseguró que se sentía vigilada y perseguida. La situación llegó a un punto crítico en abril. El 15 de ese mes, presentó un nuevo reclamo para poner fin al matrimonio y tenía prevista una audiencia para junio.
El 25 de abril, dos días antes de su muerte, John-Paul fue notificado formalmente de la documentación judicial.
La muerte de Mica Miller
El 27 de abril, Mica salió de su vivienda y compró un arma y municiones en una casa de empeño de la zona. Luego se trasladó hacia Carolina del Norte y llamó al 911 para informar que tenía intención de quitarse la vida.
Poco después fue encontrada sin vida, con una herida de bala en la cabeza.
Las fuerzas de seguridad determinaron que se trató de un suicidio y el pastor no fue acusado de participar en la muerte. Sin embargo, el caso generó una fuerte repercusión pública debido a los antecedentes de violencia que rodeaban a la relación.
Sierra, hermana de Mica, aseguró que la joven había manifestado temor de terminar asesinada y que había señalado a JP.
Los cargos contra el pastor
El caso tuvo un nuevo capítulo en diciembre de 2025, cuando un jurado acusó al pastor de dos delitos: ciberacoso y declaraciones falsas ante los investigadores.
Según la acusación, Miller habría seguido y acosado a Mica mediante dispositivos de rastreo, numerosas llamadas y mensajes. Además, habría publicado una imagen íntima de la joven sin su consentimiento.
La docuserie también aborda el proceso judicial que continúa abierto y que todavía no llegó a su final.
El juicio federal previsto fue postergado hasta octubre. Mientras tanto, John-Paul Miller permanece en libertad bajo fianza y no enfrenta cargos relacionados con la muerte de Mica.
Así, “Death of the Pastor’s Wife” reconstruye no solo las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la joven, sino también una relación atravesada por conflictos, denuncias y acusaciones que todavía mantienen el caso abierto y generan interrogantes.