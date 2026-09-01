Tres capítulos y una muerte que todavía genera interrogantes: la serie de Netflix que todos están viendo

Netflix volvió a encontrar una historia capaz de captar la atención de millones de espectadores. “Death of the Pastor’s Wife” se estrenó el 26 de agosto de este año y rápidamente se transformó en un fenómeno internacional. La producción documental reconstruye el caso de Mica Miller, una joven que apareció muerta a los 30 años, y profundiza en la relación que mantuvo con el pastor John-Paul “JP” Miller y en los acontecimientos que precedieron a su muerte.