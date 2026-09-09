Netflix: cuándo se estrena “Mis muertos tristes”, la serie de Mariana Enriquez y Pablo Larraín
Netflix presentó el tráiler oficial y nuevas imágenes de “Mis muertos tristes”, la miniserie de cuatro episodios protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez. Cuándo se estrena.
Resumen para apurados
- Netflix estrenará el 24 de septiembre 'Mis muertos tristes', miniserie de Pablo Larraín basada en cuentos de Mariana Enriquez y protagonizada por Mercedes Morán.
- La trama de cuatro episodios aborda el duelo y la violencia barrial cuando una médica jubilada enfrenta la repentina manifestación de los muertos en su comunidad.
- Antes de su lanzamiento global en streaming, la producción argentina-chilena se presentará en la Sección Oficial del prestigioso Festival de San Sebastián.
Netflix reveló el avance oficial de “Mis muertos tristes”, la nueva miniserie dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín y basada en cuentos de la escritora argentina Mariana Enriquez. La producción tendrá cuatro episodios y llegará a la plataforma de streaming el 24 de septiembre.
La serie está protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez. La historia combina terror y drama para abordar la muerte, la violencia y los conflictos de un barrio atravesado por situaciones de abandono.
Además de tomar elementos de los cuentos de Enriquez, “Mis muertos tristes” incorpora pasajes y personajes de otras obras de la escritora, entre ellas “Julie” y “Un lugar soleado para gente sombría”.
De qué trata “Mis muertos tristes”, la nueva serie de Netflix
La protagonista es Ema, una médica recién jubilada que tiene la capacidad de ver a los muertos. Mientras intenta procesar la muerte de su madre y resolver sus propias cuentas pendientes, recibe la llegada de su sobrina Julie.
La situación cambia cuando tres adolescentes son asesinados en Piedrabuena, un barrio atravesado por la violencia. A partir de esos hechos comienza a desarrollarse un fenómeno extraño que altera el equilibrio entre los vivos y los muertos.
Lo que inicialmente aparece como una capacidad que Ema debe soportar comienza a expandirse por todo el barrio. Los muertos empiezan a hacerse presentes y los habitantes quedan enfrentados a sus propios fantasmas.
Quiénes actúan en “Mis muertos tristes”
El elenco principal de la miniserie está integrado por:
Mercedes Morán, como Ema.
Dolores Fonzi.
Alejandra Flechner.
Carolina Alvarez.
También forman parte del reparto Carlos Portaluppi, Germán de Silva y la actriz chilena Luz Jiménez.
Las nuevas imágenes difundidas por Netflix muestran a varios de los protagonistas en distintos momentos de la historia, entre ellos Mercedes Morán junto a Dolores Fonzi y Carolina Alvarez.
Pablo Larraín y la mirada sobre el terror cotidiano
Pablo Larraín, director de “Mis muertos tristes”, explicó que la serie presenta una ciudad marcada por la pobreza, la violencia y el abandono. Para el cineasta, la historia también aborda el amor y la muerte, pero encuentra el terror principalmente en situaciones de la vida cotidiana.
La producción tendrá además un estreno previo en salas: “Mis muertos tristes” participará de la Sección Oficial de la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, antes de llegar al catálogo de Netflix.
Cuándo se estrena “Mis muertos tristes” en Netflix
“Mis muertos tristes” tendrá su estreno en Netflix el 24 de septiembre de 2026.
La miniserie contará con cuatro episodios y llevará a la pantalla el universo de terror de Mariana Enriquez bajo la dirección de Pablo Larraín.