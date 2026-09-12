Vargas Aignasse defendió la candidatura de Jaldo: “Un mismo mandato no puede tener dos gobernadores”

Para Vargas Aignasse, aquel antecedente resulta central frente a una eventual judicialización de la candidatura de Jaldo. Argumentó que durante parte del período 2019-2023 el actual mandatario estuvo al frente del Poder Ejecutivo debido a la licencia que Manzur solicitó para asumir como jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, pero remarcó que lo hizo en su condición de vicegobernador y reemplazante constitucional.