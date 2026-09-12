Vargas Aignasse defendió la candidatura de Jaldo: “Un mismo mandato no puede tener dos gobernadores”

Resumen para apurados
- En Tucumán, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse defendió la reelección de Osvaldo Jaldo para 2027 ante los cuestionamientos de La Libertad Avanza por la vía judicial.
- La Libertad Avanza planea impugnar a Jaldo por su interinato entre 2019 y 2023, pero el PJ argumenta que asumió como vicegobernador y solo cumple su primer mandato electo.
- El debate anticipa una disputa en la Corte Suprema sobre la Constitución provincial y redefine el escenario electoral tucumano hacia los comicios de 2027.
El legislador Gerónimo Vargas Aignasse (PJ) salió a defender la posibilidad de que Osvaldo Jaldo busque la reelección en 2027 y cuestionó el anuncio de La Libertad Avanza (LLA) de recurrir a la Justicia para intentar impedir una eventual candidatura del mandatario provincial.
“Un mismo mandato no puede tener dos gobernadores”, planteó el parlamentario, quien sostuvo que Jaldo fue elegido vicegobernador en 2019 y gobernador en 2023 y que, por lo tanto, una postulación el próximo año constituiría su primera reelección como titular del Poder Ejecutivo.
Vargas Aignasse puso el foco en el artículo 90 de la Constitución provincial y sostuvo que actualmente no existe allí una prohibición que impida una nueva candidatura del gobernador. En ese sentido, cuestionó que desde LLA hayan reconocido que la Carta Magna provincial habilita la postulación y, al mismo tiempo, anticipen una presentación judicial.
El legislador apeló además al antecedente de 2023, cuando se cuestionó judicialmente la candidatura de Juan Manzur a vicegobernador. Recordó que en aquella causa se tomó en consideración que el ex mandatario había sido vicegobernador durante dos períodos y gobernador durante otros dos, incluido el correspondiente a 2019-2023.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió cautelarmente las elecciones provinciales ante el planteo contra la postulación de Manzur, aunque finalmente no llegó a pronunciarse sobre el fondo de la cuestión debido a que el ex gobernador renunció a su candidatura.
Para Vargas Aignasse, aquel antecedente resulta central frente a una eventual judicialización de la candidatura de Jaldo. Argumentó que durante parte del período 2019-2023 el actual mandatario estuvo al frente del Poder Ejecutivo debido a la licencia que Manzur solicitó para asumir como jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, pero remarcó que lo hizo en su condición de vicegobernador y reemplazante constitucional.
“Lo hizo como vicegobernador y reemplazante constitucional, no como gobernador elegido por el pueblo ni como titular de un mandato propio”, señaló.
A partir de ese razonamiento, consideró contradictorio que el período 2019-2023 pueda ser computado como un mandato de Manzur y, al mismo tiempo, como uno de Jaldo. “Ese mismo período no puede atribuirse a Manzur para cuestionar su candidatura en 2023 y también a Jaldo para impedir la suya en 2027”, afirmó.
“Un mandato constitucional no puede tener dos titulares electos diferentes según la conveniencia política del momento. La seguridad jurídica y la coherencia institucional impiden semejante interpretación. Dicho sencillamente: la Corte no puede borrar con el codo lo que escribió con la mano”, enfatizó.
Vargas Aignasse rechazó, además, que una nueva candidatura del gobernador implique avanzar hacia una reelección indefinida. “Una eventual postulación de Jaldo sería su primera reelección como gobernador y se encuentra dentro del límite constitucional”, sostuvo.
Finalmente, defendió la autonomía provincial y cuestionó la estrategia anunciada por los libertarios. “Las instituciones se defienden respetando las reglas, no forzando interpretaciones para sacar de las urnas a quien no se sabe si se podrá vencer electoralmente”, concluyó.