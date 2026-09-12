Dónde ubicar el escritorio para hacer home office, atraer el éxito y concentrarte mejor, según el Feng Shui

Los ámbitos de la vida se mezclaron de una manera que antes habría sido impensada. Nuestro hogar, así como es punto de reunión, también puede ser en ocasiones gimnasio y, en otras, oficina. Pero en los momentos en que los límites se borran es también importante mantener ciertos lineamientos que tengan en cuenta los espacios que deben separarse, incluso si aún se trata del mismo lugar físico. Según el Feng Shui, el sistema filosófico que busca armonizar la energía y el equilibrio en los espacios que habitamos, debemos prestar atención a algunas cuestiones en esa nueva sala laboral hogareña como, por ejemplo, cómo y dónde colocamos el escritorio.