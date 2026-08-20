Por qué recomiendan poner una hoja de laurel bajo la alfombra durante la noche

Cuál es el efecto de poner una hoja de laurel debajo de la alfombra

El simbolismo del laurel destaca su estrecho vínculo con el desarrollo personal y la estabilidad en el hogar. Por su relación con el elemento Madera y la energía Zhen Qi, se le atribuye la capacidad de impulsar el crecimiento, fortalecer las bases emocionales y generar ambientes armónicos, aportando una sutil sensación de calma y un ligero aroma relajante que suele percibirse al amanecer.