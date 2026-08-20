SociedadActualidad

Por qué recomiendan poner una hoja de laurel bajo la alfombra durante la noche

Un amuleto casero, económico y fácil de aplicar para renovar las energías del hogar. Qué beneficios se le atribuyen y cómo usarlo según el Feng Shui.

Por qué recomiendan poner una hoja de laurel bajo la alfombra durante la noche
Fuente: Radio Mitre
20 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Recomiendan colocar una hoja de laurel bajo la alfombra de entrada durante la noche para renovar energías y atraer prosperidad al hogar.
  • La práctica combina tradiciones ancestrales con preceptos del Feng Shui, ubicándola al Este para potenciar la armonía, la protección y el bienestar familiar.
  • Este método casero y económico gana popularidad como un recurso simbólico accesible para quienes buscan armonizar sus ambientes cotidianos de forma sencilla.
Resumen generado con IA

Poner una hoja de laurel debajo de la alfombra durante la noche es un hábito popular que combina costumbres ancestrales con el deseo de renovar la energía de la casa.

El truco de la sal gruesa en el inodoro: por qué lo recomiendan y para qué sirve

El truco de la sal gruesa en el inodoro: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Gran cantidad de personas eligen este ritual en búsqueda de armonía y positivismo: constituye un recurso accesible, económico e intuitivo que, dentro de las creencias populares, favorece la llegada de serenidad y prosperidad al hogar.

Qué se debe tener en cuenta para realizar el truco

Ubicación estratégica: Colocá una hoja seca en la zona del ingreso principal, asegurándote de que quede oculta para no interrumpir el paso ni arruinar la estética.

Tiempo de permanencia: Dejala actuar durante la noche para transformar la alfombra en un escudo protector contra las malas vibras.

El toque de intención: Aunque no suple la limpieza habitual ni la seguridad del hogar, funciona como un símbolo de resguardo y cuidado de los ambientes.

Cuál es el efecto de poner una hoja de laurel debajo de la alfombra

El simbolismo del laurel destaca su estrecho vínculo con el desarrollo personal y la estabilidad en el hogar. Por su relación con el elemento Madera y la energía Zhen Qi, se le atribuye la capacidad de impulsar el crecimiento, fortalecer las bases emocionales y generar ambientes armónicos, aportando una sutil sensación de calma y un ligero aroma relajante que suele percibirse al amanecer.

Para aprovechar este ritual, basta con renovar la hoja cada vez que se quiebre o pierda frescura, cuidando de mantenerla en un rincón seco para evitar su deterioro. Quienes siguen los preceptos del Feng Shui recomiendan situarla con orientación hacia el Este, potenciando así su intencionalidad ligada a la prosperidad y los nuevos comienzos.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?
1

¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?

Revés judicial para Courel y Escobar: la Justicia rechazó su querella contra la intendenta de Graneros
2

Revés judicial para Courel y Escobar: la Justicia rechazó su querella contra la intendenta de Graneros

Qué ocurrió el 23 de agosto y por qué aquel día cambió nuestra historia para siempre
3

Qué ocurrió el 23 de agosto y por qué aquel día cambió nuestra historia para siempre

Camino al Rectorado: “Defender la universidad pública es también transformarla”
4

Camino al Rectorado: “Defender la universidad pública es también transformarla”

Camino al Rectorado: “Queremos que la universidad se acerque a más tucumanos”
5

Camino al Rectorado: “Queremos que la universidad se acerque a más tucumanos”

Ranking notas premium
El inquietante señor Cerimedo
1

El inquietante señor Cerimedo

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio
2

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio

¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?
3

¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?

La Justicia desestimó la demanda de la familia de Sergio Denis por su caída en el Teatro Mercedes Sosa
4

La Justicia desestimó la demanda de la familia de Sergio Denis por su caída en el Teatro Mercedes Sosa

Agresión en Tafí del Valle: las dudas que deja una investigación bajo presión
5

Agresión en Tafí del Valle: las dudas que deja una investigación bajo presión

Más Noticias
El Niño ya está activo en Argentina: cuándo alcanzará su fuerza considerable, según el SMN

El Niño ya está activo en Argentina: cuándo alcanzará su "fuerza considerable", según el SMN

¿Cuándo es la tormenta de Santa Rosa y cuáles son las provincias que serían afectadas?

¿Cuándo es la tormenta de Santa Rosa y cuáles son las provincias que serían afectadas?

La Argentina se prepara para la llegada de El Niño: activan un sistema de alerta sanitaria y respuesta anticipada ante catástrofes

La Argentina se prepara para la llegada de El Niño: activan un sistema de alerta sanitaria y respuesta anticipada ante catástrofes

Horóscopo chino: los signos que sanarán y encontrarán el equilibrio en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que sanarán y encontrarán el equilibrio en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Rige la alerta naranja y amarilla en medio país: las provincias afectadas por tormentas, granizo, viento zonda, nevadas y frío extremo

Rige la alerta naranja y amarilla en medio país: las provincias afectadas por tormentas, granizo, viento zonda, nevadas y frío extremo

Cómo preparar budín húmedo de coco saludable: la receta sin azúcar, sin gluten y sin lácteos

Cómo preparar budín húmedo de coco saludable: la receta sin azúcar, sin gluten y sin lácteos

¿De qué murió Hayden Panettiere, la actriz de Heroes y Nashville?

¿De qué murió Hayden Panettiere, la actriz de "Heroes" y "Nashville"?

Horóscopo chino: los signos que encontrarán un nuevo rumbo en la segunda mitad de agosto, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que encontrarán un nuevo rumbo en la segunda mitad de agosto, según Ludovica Squirru

Comentarios