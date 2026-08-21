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Horóscopo chino: los signos que recibirán una energía transformadora en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Según Ludovica Squirru, la energía del Fuego Yang traerá movimiento, coraje y transformación para cuatro signos del horóscopo chino, que deberán afrontar decisiones y cambios importantes.

Ludovica Squirru reveló los 4 signos del horóscopo chino que vivirán una etapa de grandes cambios
Ludovica Squirru reveló los 4 signos del horóscopo chino que vivirán una etapa de grandes cambios
Por Redacción LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ludovica Squirru anticipó que Tigre, Mono, Caballo y Perro enfrentarán una energía transformadora y decisiones clave a fines de agosto por la influencia del Fuego Yang.
  • La combinación del Fuego Yang y el Tigre impulsa cambios profundos. Mientras Tigre, Caballo y Perro ganan iniciativa, el Mono deberá controlar la impulsividad ante tensiones.
  • Este período exige a los signos equilibrar determinación y cautela para consolidar proyectos pendientes sin asumir cargas ajenas ni precipitarse en conflictos.
Resumen generado con IA

La astrología china atraviesa un período de fuerte intensidad, marcado por una energía asociada al Fuego Yang, según la interpretación de Ludovica Squirru. De acuerdo con la especialista en horóscopo chino, esta influencia está relacionada con la acción, el coraje, los cambios profundos y la necesidad de tomar decisiones que permitan dejar atrás situaciones estancadas.

Horóscopo chino: los cuatro signos que deberán tener paciencia y pensar antes de tomar decisiones, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que deberán tener paciencia y pensar antes de tomar decisiones, según Ludovica Squirru

El Tigre ocupa un lugar central en esta etapa y representa el impulso para avanzar, derribar estructuras antiguas y abrir paso a nuevas oportunidades. Sin embargo, esta energía también puede generar tensiones, especialmente para aquellos signos que tienden a reaccionar de manera impulsiva.

Dentro de este escenario, cuatro signos del horóscopo chino aparecen especialmente atravesados por esta dinámica: Tigre, Mono, Caballo y Perro.

Horóscopo chino: cuáles son los cuatro signos más influenciados

La combinación entre el Fuego Yang y la energía del Tigre propone un período de movimiento y transformación. Para algunos signos puede representar una oportunidad para avanzar y recuperar confianza, mientras que para otros será necesario actuar con mayor cautela.

  • Tigre

Según esta mirada astrológica, puede ser un momento apropiado para iniciar cambios importantes, encarar nuevos proyectos o tomar decisiones vinculadas con aspectos personales que necesitan una transformación.

El principal desafío será controlar la intensidad. La determinación puede convertirse en atropello si no existe claridad sobre los objetivos. Avanzar con una dirección definida será fundamental para aprovechar esta energía.

  • Mono

La intensidad de esta etapa puede llevarlo a reaccionar demasiado rápido o a tomar decisiones impulsivas. La recomendación es evitar discusiones innecesarias, compromisos asumidos apresuradamente y respuestas motivadas por el orgullo.

Tomarse un momento antes de actuar puede ayudar al Mono a transformar las dificultades del período en una experiencia de aprendizaje.

  • Caballo

La conexión con el Tigre favorece, dentro de esta interpretación astrológica, la iniciativa, la confianza y el deseo de avanzar. Puede ser una etapa para ordenar objetivos, retomar planes personales y animarse a realizar cambios que estaban pendientes.

Sin embargo, será importante evitar la ansiedad. Tener impulso para avanzar no significa que sea conveniente saltear etapas o dejar de lado los pasos necesarios para alcanzar un objetivo.

  • Perro

El Fuego Yang, en tanto, aporta un impulso que puede ayudarlo a dejar atrás dudas y temores. De acuerdo con esta perspectiva, podría ser un buen momento para comenzar a construir nuevos proyectos desde una mayor fidelidad a sus propias necesidades.

El desafío será evitar asumir responsabilidades que no le corresponden o comprometerse más de lo que puede sostener.

En conjunto, esta etapa plantea para estos cuatro signos un escenario de movimiento, decisiones y transformación. Mientras el Tigre, el Caballo y el Perro pueden aprovechar el impulso para avanzar, el Mono tendrá que prestar especial atención a la manera en que responde frente a situaciones de tensión.

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