Horóscopo chino: los signos que recibirán una energía transformadora en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

La astrología china atraviesa un período de fuerte intensidad, marcado por una energía asociada al Fuego Yang, según la interpretación de Ludovica Squirru. De acuerdo con la especialista en horóscopo chino, esta influencia está relacionada con la acción, el coraje, los cambios profundos y la necesidad de tomar decisiones que permitan dejar atrás situaciones estancadas.