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Mastantuono hizo su primer hat-trick y rompió un récord histórico en Fiorentina

El argentino fue la gran figura del triunfo 4-2 sobre Venezia y, con 19 años y 28 días, se convirtió en el jugador más joven del club italiano en marcar más de dos goles en un mismo partido.

Franco Mastantuono.
Franco Mastantuono.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Mastantuono anotó hoy un triplete en el triunfo 4-2 de Fiorentina ante Venezia en Italia, revirtiendo el resultado para cortar una racha negativa.
  • Tras sufrir tres derrotas seguidas y el despido de Fabio Grosso, el delantero revirtió el 0-1 inicial con dos tantos en un minuto y sentenció el partido en el segundo tiempo.
  • Con 19 años y 28 días, se convirtió en el jugador más joven en anotar un triplete en la historia de la Fiorentina, superando una marca histórica que databa de 1974.
Resumen generado con IA

Franco Mastantuono tuvo una tarde inolvidable en Italia. El argentino convirtió el primer hat-trick de su carrera y comandó la remontada de Fiorentina, que derrotó 4-2 a Venezia y consiguió un triunfo necesario después de un complicado comienzo de temporada.

El partido había comenzado cuesta arriba. Akor Adams puso en ventaja a Venezia a los 22 minutos del primer tiempo, pero apenas seis minutos después apareció Mastantuono.

El ex River recibió sobre la banda derecha, enganchó hacia adentro y sacó un remate raso desde afuera del área que terminó en el primer palo para establecer el 1-1.

La ráfaga continuó inmediatamente. A los 29, apenas un minuto después de su primer gol, Mastantuono aprovechó una contra y definió con precisión para dar vuelta el resultado.

En el complemento apareció otro argentino. Mateo Pellegrino protagonizó una corrida de más de 40 metros con la pelota dominada y convirtió el 3-1 a los 21 minutos.

Mastantuono todavía guardaba otro golpe. A los 38 aprovechó un rebote para completar su triplete y sentenciar la historia. Seis minutos después dejó el campo reemplazado por Marco Brescianini y recibió una ovación. Antoine Hainaut descontó sobre el final para establecer el 4-2 definitivo.

El récord que rompió Mastantuono

La actuación también le permitió ingresar en la historia de Fiorentina. Con 19 años y 28 días, se convirtió en el futbolista más joven del club en marcar más de dos goles en un partido.

El récord pertenecía desde marzo de 1974 a Claudio Desolati, quien lo había conseguido con 19 años y 51 días.

El registro adquiere todavía mayor dimensión porque Mastantuono nunca había marcado más de un gol en un mismo encuentro durante sus etapas anteriores en River y Real Madrid.

Su explosión llegó además en un momento delicado para Fiorentina, que había perdido sus primeros tres partidos del torneo y durante la semana había finalizado el ciclo de Fabio Grosso. El argentino apareció para cambiar el ánimo con la mejor actuación goleadora de su carrera.

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