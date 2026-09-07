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Fiorentina echó a Fabio Grosso: cómo afecta el cambio de entrenador a Franco Mastantuono

El conjunto italiano perdió sus tres encuentros en el inicio de la temporada y recibió nueve goles. El cambio de entrenador también impactará en los argentinos Franco Mastantuono y Mateo Pellegrino.

Mastantuono, de Fiorentina.
Mastantuono, de Fiorentina.
Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • Fiorentina despidió al DT Fabio Grosso tras perder los tres primeros partidos de la Serie A en Italia y designó a Paolo Vanoli para revertir la crisis deportiva.
  • La salida se precipitó tras sufrir 9 goles en contra y marcar solo uno. Vanoli regresa al club apenas tres meses después de haberlo salvado del descenso la temporada anterior.
  • El cambio de entrenador obligará a los argentinos Franco Mastantuono y Mateo Pellegrino a adaptarse rápidamente a las exigencias tácticas para asegurar la permanencia.
Resumen generado con IA

La Fiorentina tomó una decisión drástica después de un comienzo de temporada muy por debajo de las expectativas. Fabio Grosso dejó de ser el entrenador del equipo después de apenas tres partidos oficiales y Paolo Vanoli fue elegido para reemplazarlo, solamente tres meses después de haber abandonado el club.

La dirigencia inicialmente evaluaba sostener a Grosso y darle margen para revertir la situación. Sin embargo, los resultados aceleraron los tiempos: Fiorentina perdió sus tres partidos, convirtió apenas un gol y recibió nueve.

Los números y el funcionamiento del equipo terminaron provocando una salida prácticamente inmediata. Así, Grosso cerró una etapa extremadamente breve y el club recurrió a un entrenador que conoce perfectamente el contexto.

Vanoli vuelve tres meses después

Paolo Vanoli había dejado Fiorentina el 5 de junio después de protagonizar una recuperación importante durante la temporada anterior. Había asumido con el equipo atravesando una situación delicada, luego de acumular 14 jornadas consecutivas sin victorias, y consiguió asegurar la permanencia en la Serie A cuando todavía restaban dos fechas.

Ahora tendrá nuevamente la responsabilidad de sacar al equipo de una crisis.

El entrenador ya se presentó en Viola Park para comenzar su segunda etapa y preparar sus primeros compromisos. La urgencia será considerable teniendo en cuenta que Fiorentina necesita sumar rápidamente para evitar que el mal comienzo se transforme en un problema mayor.

Vanoli cuenta con experiencia en diferentes escenarios del fútbol europeo. Formó parte de los cuerpos técnicos de Antonio Conte en Chelsea e Inter y posteriormente desarrolló su carrera como entrenador principal. Pasó por Spartak de Moscú y Torino y consiguió uno de sus mayores logros al frente de Venezia, al que llevó nuevamente a la Serie A en 2024.

Un cambio que afecta a Mastantuono y Pellegrino

La modificación también tendrá consecuencias para Franco Mastantuono y Mateo Pellegrino, los dos argentinos que forman parte del plantel.

Mastantuono, de 19 años, atraviesa sus primeros meses en el fútbol italiano y deberá adaptarse rápidamente a las ideas del nuevo entrenador. Una situación similar afrontará Pellegrino.

Ambos llegaron en un mercado en el que Fiorentina realizó una apuesta importante para reforzar su plantel, junto con incorporaciones como Radu Dragusin y Beto.

Vanoli, entonces, tendrá poco margen para realizar pruebas. Con tres derrotas consecutivas y nueve goles recibidos, Fiorentina volvió a buscar al entrenador que ya consiguió rescatarla una vez. Ahora espera que pueda repetir la historia.

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