Fiorentina echó a Fabio Grosso: cómo afecta el cambio de entrenador a Franco Mastantuono

Vanoli cuenta con experiencia en diferentes escenarios del fútbol europeo. Formó parte de los cuerpos técnicos de Antonio Conte en Chelsea e Inter y posteriormente desarrolló su carrera como entrenador principal. Pasó por Spartak de Moscú y Torino y consiguió uno de sus mayores logros al frente de Venezia, al que llevó nuevamente a la Serie A en 2024.