Dónde estarán las ferias municipales este sábado y domingo en San Miguel de Tucumán

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán instalará ferias de artesanos y gastronomía este fin de semana en cuatro parques y Manantial Sur para fomentar la recreación local.
- Los eventos funcionarán por la tarde y noche en los parques El Provincial, Avellaneda y 9 de Julio, sumando puestos de emprendedores y propuestas gastronómicas variadas.
- Estas iniciativas buscan dinamizar la economía social de la capital tucumana y consolidar espacios públicos accesibles para el esparcimiento de las familias.
¿Sin planes para el fin de semana? Las ferias organizadas por la Dirección de Relación Institucionales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán son una excelente opción para salir.
La agenda contempla diferentes alternativas para recorrer los puestos y participar de las actividades previstas en cada uno de los puntos. La programación se desarrollará de acuerdo con el cronograma establecido por el municipio, por lo que quienes quieran acercarse podrán consultar los días y horarios correspondientes a cada feria.
Parque El Provincial
Feria de Artesanos: sábado 12 y domingo 13 de septiembre de 17 a 23, en el predio de avenida Roca y Chacabuco.
Parque Avellaneda
Feria de Emprendedores: sábado 12 y domingo 13 de septiembre, de 17 a 23, sobre avenida Mate de Luna y caminería central.
Feria Paseo Gastronómico: sábado 12 de septiembre, de 17 a 00; y domingo 13 de septiembre, de 16 a 00, sobre calle Asunción.
Parque 9 de Julio
Feria Parque 9 de Julio: domingo 13 de septiembre, de 16 a 22, en avenida Soldati al 300.
Barrio Manantial Sur
Feria Manantial Sur - 2.500 Viviendas: sábado 12 y domingo 13 de septiembre, de 16 a 21, sobre avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.