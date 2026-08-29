Capacitan a fuerzas de seguridad contra el narcotráfico y narcomenudeo

Resumen para apurados
- El Ministerio de Seguridad de Tucumán lanzó este miércoles una capacitación sobre narcotráfico para policías y penitenciarios, dictada por el jurista Alberto Pravia.
- El curso se dictará entre agosto y septiembre en cumplimiento de la Ley 9.188 de Desfederalización, que exige formación anual obligatoria en drogas peligrosas.
- La formación busca optimizar las actuaciones iniciales de los agentes para garantizar condenas judiciales y fortalecer el combate a bandas delictivas.
El Ministerio de Seguridad lanzó este miércoles un curso de capacitación sobre narcotráfico y narcomenudeo a cargo del reconocido jurista y prolífico autor Alberto Pravia, destinado al personal de la Policía de Tucumán, Servicio Penitenciario y de las fuerzas nacionales con asiento en la provincia.
“Taemos a la provincia una capacitación vinculada al narcomenudeo y narcotráfico dictada por un especialista en la materia, el doctor Alberto Pravia, quien ya nos viene acompañando desde hace tiempo en capacitaciones para este Ministerio. Durante agosto y septiembre se dictará este nuevo curso destinado al personal policial, penitenciario, Policía Federal Argentina y de Gendarmería Nacional”, explicó Emilia Tarifa, directora de Control de Gestión del Ministerio de Seguridad.
La funcionaria estuvo acompañada por el director General de Drogas Peligrosas (Digedrop), Jorge Nacusse, durante el lanzamiento de la jornada de capacitación “Narcotráfico y Narcomenudeo: Distintas técnicas investigativas” que se realizó en el anfiteatro de la sede de la Federación Económica de Tucumán (FET).
“Además del profesional dictante de este curso, también participarán distintas autoridades judiciales y especialistas en la materia durante las distintas jornadas. Para nosotros, en general, son muy importantes las capacitaciones que se dictan en el Ministerio, pero particularmente las vinculadas al narcotráfico y narcomenudeo donde la política profundiza la lucha contra estos flagelos”, agregó Tarifa.
Por su parte, el ex fiscal y exjuez federal, Alberto Pravia, destacó la importancia de la formación de los integrantes de las fuerzas de seguridad para luchar contra el narcotráfico y narcomenudeo. “La formación y capacitación de las fuerzas de seguridad es primordial porque sus integrantes son los auxiliares de la Justicia, son los que llegan generalmente en primera instancia al lugar de una actuación, una requisa o una detención. A partir de lo que hagan bien o lo que hagan mal, repercute en el resultado del caso. Una posible condena es gracias al trabajo inicial de las fuerzas de seguridad. Por otro lado, la Provincia de Tucumán se adhirió a la Ley de Desfederalización a través de la Ley N° 9.188, en cuyo artículo 12 plantea la obligatoriedad de la formación para la Policía de Tucumán en el segmento de drogas peligrosas todos los años. En ese contexto me han convocado para aportar mi conocimiento referido al narcotráfico y narcomenudeo”, expresó el jurista que es autor de casi 50 libros de derecho específico para las fuerzas de seguridad.
Pravia recordó una frase del Papa Francisco para dimensionar esta problemática: “El Papa Francisco decía que el narcotráfico corroe, corrompe y mata; corroe a la sociedad, corrompe a las instituciones y mata al ser humano. Un fallo famoso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Arriola plantea que la única manera de luchar contra el narcotráfico es hacerlo desde la integralidad, el Estado con la sociedad. Es un flagelo, es una enfermedad, por eso debemos hacer algo”.
En ese sentido, destacó la implementación del Operativo Lapacho por parte del gobierno de Tucumán. “Lo que uno advierte es que su resultado es satisfactorio en cuanto a su éxito de desmembrar organizaciones delictivas, tanto de micro tráfico como de grandes bandas de narcotraficantes. Es un delito complejo, transnacional, en el que necesitamos la cooperación e intervención de todos los efectores: nación, provincia, municipio y la formación policial, que es primordial, ya que es la única manera de avanzar trabajando con eficiencia y eficacia”, señaló el especialista.
Por último, la directora Tarifa resaltó: “Con esta formación seguimos los lineamientos trazados por el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo y el ministro de Seguridad, y con lo que nos pide la sociedad que es capacitar a nuestro personal, que no tan solo cumple con su trabajo a diario en la calle sino que también destina su tiempo en capacitarse”.