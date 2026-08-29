Capacitan a fuerzas de seguridad contra el narcotráfico y narcomenudeo

Por su parte, el ex fiscal y exjuez federal, Alberto Pravia, destacó la importancia de la formación de los integrantes de las fuerzas de seguridad para luchar contra el narcotráfico y narcomenudeo. “La formación y capacitación de las fuerzas de seguridad es primordial porque sus integrantes son los auxiliares de la Justicia, son los que llegan generalmente en primera instancia al lugar de una actuación, una requisa o una detención. A partir de lo que hagan bien o lo que hagan mal, repercute en el resultado del caso. Una posible condena es gracias al trabajo inicial de las fuerzas de seguridad. Por otro lado, la Provincia de Tucumán se adhirió a la Ley de Desfederalización a través de la Ley N° 9.188, en cuyo artículo 12 plantea la obligatoriedad de la formación para la Policía de Tucumán en el segmento de drogas peligrosas todos los años. En ese contexto me han convocado para aportar mi conocimiento referido al narcotráfico y narcomenudeo”, expresó el jurista que es autor de casi 50 libros de derecho específico para las fuerzas de seguridad.